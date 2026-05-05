Fallece la periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre en incendio de edificio en Nueva York

La periodista dominicana Yolaine Díaz falleció la madrugada de este martes junto a su madre, Ana Mirtha Lantigua, en un incendio ocurrido en un edificio de apartamentos de seis pisos en el barrio de Inwood, en el alto Manhattan, Nueva York.

El siniestro también dejó una tercera persona fallecida y al menos 14 heridos, generando conmoción tanto en la comunidad dominicana en Estados Unidos como en el ámbito del periodismo latino.

Periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua.

Trayectoria de una periodista destacada

Originaria de Bonao, provincia Monseñor Nouel, Yolaine Díaz emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Se graduó en Lehman College, en el Bronx, y desarrolló una carrera de más de 15 años en la revista People en Español.

En ese medio inició como pasante y llegó a desempeñarse como editora de moda y belleza, entrevistando a figuras de renombre como Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López, Marc Anthony y Eva Longoria.

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Armando Correa, exeditor en jefe de la revista, la recordó señalando:

"Si había alguien que veía las telenovelas en People en Español, no por trabajo, sino porque la apasionaban, era Yolaine Díaz. Ella aportaba a la revista su conocimiento del mundo de las celebridades latinas".

Detalles del incendio

Según informaron las autoridades, el incendio se originó en el primer piso del edificio y se propagó rápidamente por las escaleras interiores.

Yolaine Díaz y su madre intentaron escapar por la escalera interna, pero fueron sorprendidas por la densa humareda, lo que les impidió continuar la huida.

El hecho continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, mientras familiares, colegas y miembros de la comunidad lamentan la pérdida de la comunicadora dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más