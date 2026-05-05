Mario José Redondo Llenas, condenado por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar en 1996, salió este martes 5 de mayo del Centro Correccional Najayo Hombres tras cumplir una pena de 30 años de prisión.

Al dirigirse a los medios, Redondo Llenas resumió su proceso en tres ejes que, según afirmó, han marcado su transformación personal:

Arrepentimiento.

Respeto.

Vocación de servicio.

Al ofrecer declaraciones luego de salir en libertad, expresó un “arrepentimiento profundo” por los hechos cometidos, señalando que durante años ha pedido perdón de manera constante.

“Frente a Dios, cada día pido perdón. Esta ha sido la única herramienta que me ha permitido llevar la carga de conciencia”, indicó.

Extendió su solicitud de perdón a su familia, a las víctimas directas y a la sociedad, al tiempo que enfatizó su “respeto absoluto” por el dolor causado, por quienes han sufrido las consecuencias de sus actos y por las instituciones que, según dijo, actuaron en respuesta a una demanda legítima de justicia.

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Redondo Llenas sostuvo que asume una vocación de servicio como parte de esta nueva etapa, con la intención de que lo aprendido durante su tiempo en prisión “no haya sido en vano”.

Durante las tres décadas que permaneció recluido, aseguró haber participado en programas educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario, además de desempeñarse como facilitador y guía para otros internos.

Reconoció que ninguno de estos esfuerzos borra el daño causado. “No lo pretende”, dijo, aunque afirmó que evidencian la posibilidad de utilizar el tiempo para reflexionar y cambiar.

La deuda moral permanente

Redondo Llenas subrayó que no existe una forma de reparar completamente lo ocurrido, lo que calificó como una “deuda moral permanente”, pero aseguró que ha decidido vivir desde el servicio y la responsabilidad.

Asimismo, planteó que, en el futuro, pondrá su experiencia a disposición de espacios académicos, profesionales e institucionales que consideren útil su testimonio para fortalecer el sistema penitenciario.

Expresó agradecimiento a las autoridades penitenciarias, así como a familiares, educadores, personal del sistema y comunidades de fe que le acompañaron durante su proceso, y reiteró que se presenta “con respeto, humildad y disposición de escuchar, responder y seguir aprendiendo”.

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