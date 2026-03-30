Abogado de víctimas exige apertura a juicio de fondo en caso Jet Set

A pocos días de que continúe la audiencia preliminar del caso Jet Set, la representación legal de las víctimas reiteró su exigencia de que el proceso avance hacia un juicio de fondo, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para establecer responsabilidades penales por la tragedia que dejó 236 fallecidos.

1 de 8 | Ruinas del Jet Set. Foto: © Mery Ann Escolástico 2 de 8 | Ruinas del Jet Set. Foto: © Mery Ann Escolástico 3 de 8 | Ruinas del Jet Set. Foto: © Mery Ann Escolástico 4 de 8 | 5 de 8 | Rafael Navarro exige justicia por su hija Evelyn Mariela, entre lágrimas y firmeza. (Juan Guio) 6 de 8 | JetSet - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/12/2025 7 de 8 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/7/2025 8 de 8 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/7/2025

El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, afirmó que el proceso judicial se encuentra en la fase de audiencia preliminar ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se evalúan los elementos probatorios presentados por las partes.

Abogado Jean Cristofer Pérez

Explicó que, tras los aplazamientos técnicos registrados en marzo para regularizar notificaciones, el tribunal fijó el 6 de abril como fecha para continuar con el conocimiento de las pruebas. Indicó además que ese mismo plazo deberá ser utilizado por las víctimas para el depósito de querellas o la reformulación de las ya existentes.

El jurista sostuvo que la posición de las víctimas es firme, al considerar que el Ministerio Público ha presentado elementos contundentes que vinculan la sobrecarga estructural con la muerte de 236 personas.

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En ese sentido, exigió que el juez Raymundo Mejía dicte el auto de apertura a juicio de fondo, a fin de que los imputados respondan por los cargos de homicidio y golpes involuntarios.

Por su parte, el abogado Plutarco Jáquez, representante legal de varios afectados y familiares de víctimas mortales de la tragedia del Jet Set, afirmó que el proceso se encuentra en la fase preliminar y sostuvo que las pruebas presentadas hasta el momento son suficientes para lograr una condena.

Abogado Plutarco Jáquez

Según explicó, entre los elementos probatorios figuran un informe pericial y diversos testimonios que, a su juicio, sustentan la responsabilidad penal en el caso. No obstante, señaló como una debilidad que en la acusación solo figuran Antonio y Maribel, mientras que las empresas vinculadas habrían quedado fuera del proceso, aspecto que considera relevante y aún pendiente.

Jáquez también indicó que uno de los puntos en discusión es el peritaje solicitado por los Espaillat, quienes han requerido un plazo de seis meses para realizar un contraperitaje. Esta solicitud, advirtió, podría incidir en la duración del proceso judicial en curso.

Actividades de conmemoración

El movimiento Justicia Jet Set convocó a una jornada de conmemoración en honor a las víctimas, bajo el lema “Siempre Presentes”, a realizarse el miércoles 8 de abril de 2026 en Santo Domingo, a partir de las 10am.

La actividad incluirá una santa misa a las 10:00 de la mañana, presidida por el padre Rogelio Cruz, seguida de un homenaje a las 11:00 a. m. Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, se celebrará una eucaristía presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo.

Los organizadores indicaron que los sobrevivientes deberán asistir vestidos de blanco, mientras que los familiares de las víctimas vestirán de negro. Como parte de las actividades, también fue anunciada una vigilia de velas para el martes 7 de abril de 2026 a las 10:00 de la noche en el Jet Set, en una jornada de oración y reflexión.

El pasado 25 de enero, familiares de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe de la discoteca Jet Set realizaron una marcha pacífica en reclamo de justicia. La movilización fue convocada por el movimiento Justicia Jet Set a través de redes sociales.

Cuestionamientos y posición del Ministerio Público

La diputada por la provincia de Puerto Plata, Lidia Pérez, hermana del fallecido merenguero dominicano Ruby Pérez, criticó la manera en que el Ministerio Público está manejando el caso.

Diputada Lidia Pérez

Al ser cuestionada sobre si consideraba que el órgano persecutor está comprometido en el proceso, expresó que “el tema no es que se venda o no se venda, sino las medidas que se han tomado”.

En tanto, el 24 de enero, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que la acción penal se mantiene vigente en el caso Jet Set, al advertir que ningún acuerdo civil ni resarcimiento económico puede anular la responsabilidad penal de los involucrados, en caso de comprobarse violaciones a la ley.

Señaló que la investigación continúa conforme a los procedimientos legales establecidos y que el proceso se encuentra en una etapa que no permite el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público.

Expediente del caso

En el expediente de solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, depositado el 14 de junio de 2025, el Ministerio Público los acusa de incurrir en negligencia grave al supuestamente omitir reparaciones estructurales críticas en el establecimiento, lo que habría provocado el colapso del techo.

Expediente caso Jet Set

La documentación, compuesta por 128 páginas, fue presentada por los procuradores fiscales Héctor García, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a Vladimir Viloria y José Martínez, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).

En el expediente se identifican 290 personas entre querellantes y denunciantes, mientras el órgano acusador solicitó que el proceso sea declarado caso complejo.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más