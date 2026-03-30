El Gobierno dominicano dio luz verde a la construcción del Monorriel de Santo Domingo, un sistema de transporte masivo elevado que promete cambiar la forma en que se mueven más de un millón de habitantes del Gran Santo Domingo. La adjudicación de la primera fase fue oficializada el pasado 27 de marzo por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), y los trabajos de construcción iniciarán esta semana.

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI), conformado por empresas de capital dominicano y mexicano, por un monto de RD$ 28,985 millones, cerca de US$ 500 millones.

Un sistema de transporte elevado para conectar el este y el centro de la capital

El monorriel formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD), junto al Metro y el Teleférico, con el objetivo de crear un nuevo eje de movilidad este-oeste, conectando Santo Domingo Este con el Distrito Nacional a través de un recorrido que cruza el río Ozama.

La primera línea circulará sobre la avenida 27 de Febrero, integrándose al entorno urbano y conectando zonas clave del área metropolitana.

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Capacidad, tiempo de viaje y alcance del proyecto

Entre los principales datos del proyecto, se estima que el trayecto completo tomará aproximadamente 18 minutos, desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta el puente Juan Carlos. La primera etapa tendrá una extensión de 10.5 a 11 kilómetros y contará con 12 estaciones a lo largo de su trazado.

El sistema comenzará con trenes de cuatro vagones, con capacidad para trasladar a 562 personas por combinación, y estará diseñado para movilizar más de 22,000 pasajeros por hora por sentido, con intervalos de apenas 90 segundos entre trenes. Se estima que el monorriel impactará a alrededor de 1 millón de habitantes del Gran Santo Domingo.

Impacto en la movilidad y el medio ambiente

El proyecto busca reducir los tiempos de viaje, descongestionar el tránsito en la avenida 27 de Febrero y mejorar la integración del sistema de transporte público. Además, al ser un sistema eléctrico elevado, contribuirá a la reducción de emisiones de CO₂ y a la disminución de la contaminación sonora.

El financiamiento del proyecto cuenta con respaldo internacional, incluyendo apoyo del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), como parte de los acuerdos de cooperación entre República Dominicana y Francia.

El Monorriel de Santo Domingo se suma al Monorriel de Santiago, que ya se encuentra en construcción avanzada, lo que convierte a República Dominicana en el primer país del Caribe en desarrollar dos sistemas de monorriel de forma simultánea.

Próximos pasos del proyecto

Con el inicio de las obras, el proyecto entra en su fase más concreta, con la ejecución de la ingeniería de detalle y la construcción de la infraestructura del sistema, como parte del plan del Gobierno para modernizar el transporte público y mejorar la movilidad urbana en la capital.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más