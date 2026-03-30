El Metro de Santo Domingo y el los teleféricos operarán con horarios especiales durante la Semana Santa 2026, según informó la Metropolitana de Transporte, con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos durante el asueto.

De acuerdo con la información oficial, los horarios especiales aplicarán desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, con variaciones en los horarios de operación del sistema de transporte.

El jueves 2 de abril, el Metro de Santo Domingo operará desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, al igual que el Teleférico de Santo Domingo (Línea 1). En tanto, el Teleférico de Los Alcarrizos (Línea 2) y el Teleférico de Santiago funcionarán desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:30 de la noche.

Para el Viernes Santo (3 de abril), el sábado 4 y el domingo 5 de abril, el Metro de Santo Domingo operará en horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. En esos mismos días, el Teleférico de Santo Domingo, el Teleférico de Los Alcarrizos y el Teleférico de Santiago funcionarán en horario de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche, aunque el sábado 4 el Teleférico de Los Alcarrizos y el de Santiago operarán desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

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En el caso de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que recientemente fue puesta en funcionamiento, operará viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, en horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a planificar sus desplazamientos con anticipación y a utilizar el sistema de transporte público de manera responsable durante el asueto de Semana Santa.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más