La defensa del imputado Pedro Vinicio Padovani Báez, vinculado al caso Intrant, aseguró este lunes que el Ministerio Público no ha logrado presentar elementos probatorios que lo vinculen con los hechos que se le atribuyen. El planteamiento fue hecho durante la audiencia preliminar celebrada ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El abogado Cristian Cabrera argumentó que no existe evidencia que demuestre la participación de Padovani Báez en la supuesta falsificación de documentos ni en las irregularidades relacionadas con el proceso de licitación objeto de la acusación.

En ese sentido, sostuvo que su defendido no desempeñaba funciones en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) al momento de los hechos señalados, ni tuvo contacto con funcionarios clave del proceso, incluido el exdirector Hugo Beras.

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Según Cabrera, Padovani Báez cesó en sus funciones el 30 de junio de 2022, mientras que Beras asumió el cargo el 14 de agosto del mismo año, lo que —a su juicio— descarta cualquier posible coordinación entre ambos en el marco de la licitación investigada.

La barra de la defensa también indicó que, conforme a testimonios de empleados del Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, no existe constancia de que el imputado participara en la elaboración del pliego de condiciones ni en la ejecución del proceso.

Asimismo, señaló que en el expediente acusatorio no se establece que Padovani Báez realizara pagos o gestionara beneficios a favor de terceros vinculados a la licitación, lo que —afirmó— debilita la teoría del Ministerio Público sobre su presunta implicación.

Respecto a la acusación de uso de documentos falsos, Cabrera alegó que los elementos presentados no configuran el tipo penal, al no evidenciarse perjuicio contra el Estado, requisito que consideró esencial para sustentar esa imputación.

La defensa concluyó solicitando al tribunal que dicte auto de no ha lugar a favor de su representado, al considerar que las pruebas presentadas son insuficientes para sostener la acusación en un eventual juicio de fondo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más