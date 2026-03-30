A propósito del inicio del operativo “Conciencia por la Vida 2026” durante esta Semana Santa, las estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), evidencian que los accidentes de tránsito durante el asueto se han mantenido en niveles elevados en los últimos tres años, sin lograr una reducción sostenida.

De acuerdo con los boletines oficiales del organismo, en Semana Santa 2023 se movilizaron en toda la República Dominicana seis millones de personas y se registraron alrededor de 164 accidentes de tránsito, con 227 personas afectadas y 26 fallecidos. También se reportaron cuatro muertes por asfixia.

De los fallecidos por accidentes de tránsito durante el asueto de ese año, 18 involucraron motocicletas, dos atropellados y seis por vehículos livianos.

La cifra aumentó de forma considerable en 2024, cuando se reportaron 212 siniestros y 274 personas afectadas, lo que representó un incremento significativo en la siniestralidad vial durante el feriado. En cuanto al número de muertos se reportaron 27, de los cuales 24 fueron por accidentes de tránsito (19 de ellos por motocicletas). Tres murieron ahogados.

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De los 212 accidentes en el asueto de 2024, 164 involucraron motocicletas, 22 vehículos livianos, 16 atropellamientos y ochos en vehículos no especificados.

Para 2025, el número de accidentes de tránsito se mantuvo en 212, reflejando un estancamiento en niveles altos, pese a los operativos de prevención desplegados por las autoridades.

Durante esa Semana Santa resultaron afectadas 246 personas y 32 fallecidos, 30 de ellos en siniestros viales y dos ahogados. De las muertes por accidentes, 26 involucraron motocicletas, un atropellamiento y tres en vehículos livianos.

En términos comparativos, esto implica que entre 2023 y 2024 hubo un aumento de casi un 30 % en los accidentes, mientras que en 2025 no se logró reducir la cifra, consolidando una tendencia preocupante.

Año Accidentes de tránsito Afectados Fallecidos 2023 164 227 26 2024 212 274 27 2025 212 246 32

El alto involucramiento de motocicletas continúa reflejándose en los reportes oficiales, representando entre el 70 % y más del 80 % de los accidentes registrados cada año, lo que las convierte en el principal factor de riesgo en las carreteras durante la Semana Mayor.

Los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muertes durante el asueto, superando otros incidentes como asfixia por inmersión o intoxicaciones alcohólicas. Ante esto, las autoridades reiteran cada año el llamado a la prudencia, especialmente en el uso de motocicletas, el respeto a las normas de tránsito y la conducción responsable.

Para esta Semana Santa 2026, el Centro de Operaciones de Emergencias activó el operativo “Conciencia por la Vida 2026”, que se desarrollará desde el jueves 2 de abril a las 2:00 de la tarde hasta el domingo de Resurrección, 5 de abril, a las 6:00 de la tarde.

El director general del COE, general Juan Manuel Méndez, reiteró a la población el llamado de asumir una conducta responsable durante el feriado, respetando los límites de velocidad, evitando el consumo de alcohol al conducir y prestando especial atención a los niños.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más