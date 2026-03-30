A partir de este Lunes Santo, República Dominicana entra de lleno en la Semana Santa 2026, un período que combina tradición religiosa, descanso y una intensificación de las medidas oficiales para prevenir incidentes.

En los días previos, distintas instituciones del Estado han anunciado operativos, regulaciones y recomendaciones públicas ante uno de los momentos de mayor movilidad del año.

Este resumen recoge las principales disposiciones, en un contexto donde la prevención vuelve a colocarse como eje central del discurso oficial.

Seguridad y supervisión

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) activó el operativo “Conciencia por la Vida 2026” el jueves 27 de marzo, con el despliegue de miles de voluntarios y personal de respuesta en carreteras, playas y balnearios. Su director, el general Juan Manuel Méndez, reiteró que el objetivo es “preservar vidas” mediante acciones de asistencia vial, atención prehospitalaria y orientación a la ciudadanía.

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En apoyo a estas labores, la Defensa Civil informó que habilitó 478 playas y balnearios tras evaluaciones técnicas, mientras otros quedaron clausurados por representar riesgos.

El dispositivo incluye además la integración de la Cruz Roja Dominicana, con puestos de socorro en distintas provincias. En el ámbito vial, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuso la restricción de vehículos pesados desde el jueves 27 hasta el lunes 31 de marzo, como parte de las medidas para reducir accidentes durante el asueto.

Como referencia, el COE informó al cierre del operativo de Semana Santa 2025 que se registraron 32 fallecidos, de los cuales la mayoría estuvo vinculada a accidentes de tránsito. En total, se reportaron más de 200 accidentes, con una alta incidencia de motocicletas, así como más de 400 personas intoxicadas por alcohol —incluyendo menores de edad— y decenas de casos por intoxicación alimentaria. Además, las autoridades contabilizaron más de 10,000 asistencias ofrecidas a ciudadanos en carreteras y balnearios. Estas cifras han sido utilizadas como base para reforzar este año las medidas de prevención, vigilancia y respuesta rápida.

Prohibiciones y control

Las autoridades también han endurecido las restricciones para evitar desórdenes durante el asueto. El Ministerio de Interior y Policía informó, mediante una resolución emitida el viernes 28 de marzo, la prohibición de fiestas masivas y eventos en espacios públicos durante toda la Semana Santa. La disposición incluye controles sobre la contaminación sónica, con énfasis en prevenir aglomeraciones y actividades que alteren el orden público.

En la misma línea, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció operativos especiales para prevenir la venta de bebidas alcohólicas adulteradas. Su director, Eddy Alcántara, advirtió que estas acciones buscan “proteger la salud y la vida de los ciudadanos”, mediante inspecciones en comercios y puntos de expendio a nivel nacional.

Entretenimiento, tradición y recomendaciones

A pesar de las restricciones, la Semana Santa mantiene su dimensión religiosa y recreativa. La Catedral Primada de América y la Basílica de Higüey anunciaron sus programas de celebraciones litúrgicas, que incluyen misas, procesiones y actividades propias del calendario católico. Al mismo tiempo, los balnearios habilitados se presentan como una de las principales opciones de esparcimiento, bajo supervisión de las autoridades.

El llamado institucional ha sido reiterado: actuar con prudencia. Desde el COE y los organismos de socorro se insiste en evitar excesos, respetar las disposiciones oficiales y priorizar la seguridad en cada desplazamiento. En medio de una alta movilidad y con antecedentes recientes que evidencian riesgos, la estrategia oficial apunta a reducir incidentes y garantizar que el asueto transcurra sin mayores contratiempos.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más