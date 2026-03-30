El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la restricción de navegación para embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa Atlántica, debido a condiciones marítimas deterioradas provocadas por vientos y oleaje anormal, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La institución explicó que, en virtud de lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02, los operadores de estas embarcaciones deben permanecer en puerto en la costa Atlántica, como medida preventiva ante las condiciones adversas del mar.

En tanto, en la costa Caribeña, el Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, medianas y pequeñas navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, específicamente desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), debido a los vientos y olas anormales.

La información fue ofrecida mediante una emisión de restricción firmada por el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez García.

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