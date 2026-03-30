El exviceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco Taveras, falleció el pasado sábado 28 de marzo tras sufrir un accidente de motocicleta en Santiago, hecho que ha generado pesar en sectores vinculados al medioambiente en República Dominicana.

Franco Taveras se desempeñó como funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el 16 de agosto de 2020 hasta 2024, período en el que ocupó el cargo de viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

Responsabilidad en la preservación de ecosistemas.

Manejo sostenible de áreas protegidas del país.

Su designación fue anunciada por el presidente Luis Abinader, a través de su cuenta de X, donde informó que el ingeniero asumiría el cargo como parte del equipo del Ministerio de Medio Ambiente.

La designación entró en vigencia el 16 de agosto de 2020, junto a otros nombramientos en la institución.

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De ingeniero a viceministro: ¿Quién fue Federico Franco Taveras ?

En el ámbito profesional, Franco Taveras era ingeniero industrial con experiencia en empresas nacionales e internacionales.

Durante más de 27 años estuvo vinculado al sector medioambiental, destacándose en la promoción del ecoturismo y en iniciativas orientadas a fomentar la conciencia sobre la protección de los recursos naturales.

Participó en la conformación de la primera Asociación de Guías del Parque J. Armando Bermúdez.

Impulsó proyectos de infraestructura ambiental, como el diseño y aprobación de la planta de tratamiento de la zona sur de Santiago.

En 2016 fundó la organización sin fines de lucro Sociedad en Revolución (SER), orientada al rescate del medioambiente y a promover una mayor responsabilidad ciudadana frente a los desafíos ecológicos.

Su fallecimiento marca la pérdida de un actor relevante en la gestión ambiental dominicana y de un promotor activo de la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales.

Federico Franco Taveras : carrera, gestión pública y legado ambiental tras su fallecimiento

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó su pesar por el fallecimiento de Federico Franco.

La institución destacó que, durante su gestión, Franco contribuyó al fortalecimiento de la gestión ambiental del país, con énfasis en la protección y conservación de los recursos naturales.

A través de un comunicado, el ministerio extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y relacionados, al tiempo que elevó oraciones por el eterno descanso de su alma.

Asimismo, resaltó que su legado y aportes al sector ambiental permanecerán en la memoria institucional.

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