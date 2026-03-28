El exviceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Alberto Franco Taveras, falleció este sábado 28 de marzo en un accidente de motocicleta ocurrido en Santiago, según las informaciones preliminares.

Franco se desempeñó como funcionario en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el 16 de agosto de 2020 hasta el año 2024, donde ocupó el cargo de viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

De acuerdo con las informaciones disponibles, el accidente que cobró su vida se encuentra bajo investigación de las autoridades, quienes aún no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho.

Hasta el momento tampoco se han ofrecido informaciones oficiales sobre los servicios fúnebres, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades o familiares ofrezcan más detalles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Federico Franco era conocido por su trabajo en la protección de áreas naturales y la biodiversidad en el país durante su gestión en el Ministerio de Medio Ambiente, donde participó en iniciativas relacionadas con la conservación de recursos naturales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más