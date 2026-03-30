Semana Santa 2026: cambios en horarios, restricciones y operativos de seguridad durante el asueto

A pocos días del inicio del asueto de Semana Santa 2026, el Gobierno dominicano puso en marcha un amplio operativo que incluye restricciones de tránsito, prohibición de fiestas masivas, suspensión de venta de alcohol, cambios en el horario del sector público, cese de la docencia y un despliegue de seguridad con más de 51,000 personas en todo el territorio nacional.

Las medidas fueron emitidas por diversas instituciones del Estado con el objetivo de reducir accidentes de tránsito, ahogamientos e intoxicaciones durante uno de los períodos de mayor movilización del año.

Prohibición de fiestas masivas y venta de alcohol

El Ministerio de Interior y Policía, encabezado por la ministra Faride Raful, emitió la Resolución núm. MIP-RR-0001-2026, mediante la cual se prohíben las fiestas masivas, públicas o privadas, en playas, ríos, balnearios y zonas aledañas, desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026.

La resolución también establece la prohibición de instalar tarimas, carpas y estructuras temporales en esos espacios recreativos, así como la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo.

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Restricción a vehículos de carga

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuso la prohibición de circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional mediante la Resolución Administrativa núm. 005-2026.

La medida estará vigente desde el jueves 2 de abril a las 6:00 a.m. hasta el lunes 6 de abril a las 5:00 a.m. Solo se permitirán permisos especiales para transporte de combustibles, agua, alimentos, medicamentos, equipos médicos y desechos hospitalarios.

Operativo “Conciencia por la Vida” del COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) activará el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, con el despliegue de más de 51,232 personas, más de 638 puestos de socorro y la participación de 22 instituciones del Estado.

El operativo se desarrollará desde el jueves 2 de abril a las 2:00 p.m. hasta el domingo 5 de abril a las 6:00 p.m., y estará enfocado en la prevención de accidentes de tránsito, asfixia por inmersión e intoxicación por alcohol y alimentos.

La Cruz Roja Dominicana también participará con voluntarios en todo el país para garantizar asistencia humanitaria durante el asueto.

Digesett impulsa campaña “Ruta Cero”

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) puso en marcha la campaña “Ruta Cero”, con el objetivo de lograr cero fallecidos en las carreteras dominicanas durante la Semana Santa.

Las autoridades están realizando operativos de orientación, revisión de vehículos y fiscalización de conductores en distintas provincias del país.

RD Vial lanza campaña “A Paso Seguro”

El Fideicomiso RD Vial lanzó la campaña “A Paso Seguro”, con la participación del influencer El Chino RD, para promover carreteras limpias, seguras y una conducción responsable durante el asueto.

La iniciativa forma parte del programa “Carreteras Limpias”, que incluye labores de limpieza, señalización e iluminación en las principales autopistas del país. RD Vial informó que ha instalado más de 10,000 lámparas LED solares, lo que ha contribuido a reducir accidentes nocturnos.

Horario del sector público y docencia

El Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que las instituciones públicas laborarán hasta el miércoles 1 de abril a las 4:00 p.m., y retomarán labores el lunes 6 de abril.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Minerd) anunció el cese de la docencia desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, en todos los centros educativos públicos y privados del país. Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril.

Un país en modo prevención

El conjunto de medidas refleja un operativo nacional de prevención para reducir las tragedias durante la Semana Santa, uno de los períodos con mayor número de desplazamientos en el país.

Con más de 51,000 personas desplegadas, restricciones de tránsito, prohibiciones de fiestas y alcohol, campañas de seguridad vial y cambios en horarios laborales y educativos, las autoridades buscan que la Semana Santa 2026 transcurra con la menor cantidad de incidentes posibles.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más