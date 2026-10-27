La Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) trabaja en la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza para coordinar las acciones de 19 países contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Los instrumentos definirán las prioridades, los mecanismos de coordinación y la estructura de funcionamiento de la coalición, con el propósito de traducir los acuerdos entre las naciones participantes en operaciones conjuntas y compromisos verificables.

La iniciativa fue uno de los ejes de la conferencia inaugurada por el presidente Luis Abinader en Santo Domingo, con la participación de autoridades de defensa y seguridad de las 19 naciones.

El mandatario planteó que la respuesta de los Estados debe corresponder al alcance internacional de las organizaciones criminales.

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"Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente", manifestó.

Abinader llamó a fortalecer el intercambio de información, la coordinación de operaciones y las capacidades institucionales para enfrentar las redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Buscan coordinar operaciones contra las redes criminales

La conferencia, celebrada los días 26 y 27 de octubre, procura ampliar la cooperación bilateral y multilateral mediante el intercambio oportuno de inteligencia y el desarrollo de operaciones combinadas.

Entre los objetivos de la coalición figura superar las acciones aisladas de interdicción y abordar también las estructuras que sostienen las actividades criminales, incluidas sus redes de financiamiento ilícito, logística y corrupción.

Los países participantes buscan mejorar su capacidad para desarticular esas estructuras, proteger las fronteras y las infraestructuras críticas y reforzar la seguridad regional.

El presidente dominicano sostuvo que los encuentros anteriores han permitido avanzar hacia una visión compartida, pero insistió en que los acuerdos deben traducirse en acciones concretas.

También favoreció el establecimiento de mecanismos de evaluación que permitan medir los avances, definir responsabilidades y verificar los resultados de la cooperación.

1 de 2 | Luis Abinader llamó a 19 naciones a convertir los acuerdos contra el crimen organizado en operaciones conjuntas, con responsabilidades definidas y resultados verificables. 2 de 2 | La conferencia A3C, celebrada en Santo Domingo, busca fortalecer el intercambio de inteligencia y establecer mecanismos de coordinación para desarticular las redes criminales y combatir su financiamiento ilícito.

Abinader defiende la cooperación entre Estados

El mandatario afirmó que la cooperación internacional debe basarse en la confianza mutua, el respeto a la soberanía nacional y el ordenamiento jurídico de cada país.

También sostuvo que la seguridad requiere instituciones sólidas, justicia, educación y oportunidades económicas que permitan a los jóvenes alejarse de la violencia y las redes criminales.

"La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad", expresó.

Abinader reafirmó el compromiso de República Dominicana con los esfuerzos regionales y agradeció al Comando Sur estadounidense y a las delegaciones participantes por su contribución a la conferencia.

Antecedentes de la coalición

La A3C fue anunciada en marzo de 2026, durante una reunión de líderes de defensa y seguridad pública convocada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en Miami, Florida.

En ese encuentro, las naciones participantes suscribieron un acuerdo de cooperación para enfrentar conjuntamente las amenazas criminales transnacionales.

Posteriormente, en agosto, una reunión de seguimiento celebrada en Ciudad de Panamá avanzó en la definición de mecanismos para poner en marcha la fase operativa de la iniciativa.

El Comando Sur de Estados Unidos desempeña un papel central en el impulso de la cooperación militar y de seguridad regional, mientras que el Ministerio de Defensa dominicano participa como institución coorganizadora y anfitriona de la conferencia.

La A3C es una iniciativa independiente, aunque complementaria al Escudo de las Américas, mecanismo de cooperación orientado a fortalecer la seguridad, la estabilidad económica y la resiliencia regional.