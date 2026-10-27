Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Jhovanny De Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, señalado por el Ministerio Público como principal sospechoso de la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura que fue agredido por un grupo de motoristas en Santiago.

Abreu Quezada murió el 17 de abril de 2026, luego de ser perseguido y herido con un arma blanca tras una discusión relacionada con un supuesto roce entre el camión que conducía y una motocicleta.

Metz Cruz fue detenido en Jamaica en agosto pasado por asuntos migratorios y posteriormente regresó a República Dominicana, donde quedó bajo custodia de las autoridades para responder por su presunta vinculación con el caso.

Ayer, un tribunal varió de presentación periódica y libertad bajo fianza a Metz Cruz, por presunto intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional, en 2023.

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El juez varió la medida y le impuso prisión preventiva, luego de que fuera declarado en rebeldía tras no presentarse a una audiencia judicial y huir del país tras la muerte de Abreu Quezada, vulnerando la medida de coerción que le favorecía.

El Ministerio Público señala a “Macho” como principal sospechoso

Según la investigación del Ministerio Público, el incidente comenzó cuando varios motoristas interceptaron el camión recolector en la avenida Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, para reclamar al conductor por el supuesto roce con una motocicleta.

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La Fiscalía sostiene que Metz Cruz colocó la motocicleta frente al camión para obligar al conductor a detenerse. Abreu Quezada continuó la marcha y fue perseguido por el grupo hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue agredido.

El conductor murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Presidente Estrella Ureña.

Siete imputados ya cumplen prisión preventiva

Por el mismo caso, otros siete hombres recibieron anteriormente tres meses de prisión preventiva: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

La medida contra estos imputados fue impuesta mientras avanzaba la investigación sobre la muerte del conductor.

El caso ha tenido nuevas actuaciones judiciales tras la localización de Metz Cruz en Jamaica y su posterior regreso al país.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más