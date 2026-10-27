Durante la audiencia preliminar celebrada este martes 27 de octubre contra siete de los imputados por la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada, el abogado de los acusados, Russel Aracena, solicitó al juez que sacara de la sala a periodistas de varios medios de comunicación.

Aracena argumentó que los periodistas y medios cuya salida pidió estarían del lado de la familia de Abreu Quezada, representada legalmente por el abogado José Martínez Brito.

La solicitud se produjo durante el conocimiento de la audiencia preliminar, en la que el tribunal debe examinar los aspectos procesales de la acusación contra los siete imputados.

El caso Delvy Carlos Abreu Quezada

Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos sólidos que prestaba servicios al Ayuntamiento de Santiago, murió tras ser agredido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esa ciudad.

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Según la investigación del Ministerio Público, el hecho se originó luego de una discusión relacionada con una motocicleta y derivó en una persecución contra el conductor. La acusación sostiene que no se trató de un simple accidente de tránsito.

Los siete imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. En una etapa anterior del proceso, el tribunal les impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

La solicitud de Aracena de retirar a los periodistas de la audiencia se basa, según lo expuesto, en su alegación de que estos favorecen la posición de la familia de la víctima.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más