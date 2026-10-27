El presidente Luis Abinader condecoró al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, por sus aportes al fortalecimiento de la cooperación entre República Dominicana y el organismo internacional.

La distinción fue concedida mediante el Decreto núm. 753-26, firmado el 26 de octubre de 2026, en reconocimiento a la contribución del funcionario a las relaciones de cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad alimentaria y desarrollo agrícola sostenible.

De acuerdo con los considerandos del decreto, Qu Dongyu ha desempeñado un papel destacado en la promoción de la cooperación internacional para mejorar la seguridad alimentaria y fomentar el desarrollo agrícola, con atención al bienestar de las poblaciones más vulnerables.

El documento también destaca las iniciativas impulsadas durante su gestión para modernizar y fortalecer el funcionamiento de la FAO, así como para promover la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia modelos de producción y distribución más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

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La disposición presidencial se fundamenta en el artículo 128 de la Constitución dominicana y en las leyes que regulan la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella. El decreto fue emitido en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

La condecoración se entregó en el marco de las actividades relacionadas con el Día Mundial de la Alimentación, promovido por la FAO cada 16 de octubre para crear conciencia sobre el hambre y la necesidad de garantizar el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.

El reconocimiento se produce en un contexto en el que República Dominicana ha reportado avances en la reducción de la subalimentación, mientras mantiene el desafío de fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar que la población tenga acceso regular a una alimentación adecuada.

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