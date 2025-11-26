El presidente Luis Abinader recibe en estos momentos al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en una reunión destinada a fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y ampliar las acciones conjuntas de seguridad regional.

La visita del alto funcionario estadounidense reafirma la confianza de Estados Unidos en los avances alcanzados por República Dominicana, así como en los mecanismos de coordinación que ambos países han desarrollado frente al incremento del tráfico de drogas en la región.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos fue recibido en la Casa de Gobierno por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y su esposa, Varinnia Durán de Fernández y el director de Ceremonial de Estado y Protocolo, embajador Francisco José Cantizano Nadal.

A seguidas, fue conducido hasta el Salón Blanco, donde se reunió en privado con el presidente Abinader, en un encuentro que marca un paso decisivo en la agenda conjunta que ambos países han venido desarrollando en los últimos años, sustentada en la confianza de Estados Unidos en los avances logrados por República Dominicana en materia de seguridad regional.

Esta visita reafirma además, la confianza depositada por Estados Unidos en República Dominicana, reflejada en su respaldo para la postulación del dominicano Leandro Villanueva como director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), posición que ocuparía un nacional por primera vez.

El mandatario ha reiterado en diversas ocasiones que la cooperación con Estados Unidos es fundamental para fortalecer las capacidades del país frente a organizaciones criminales transnacionales. “Esta es una lucha constante, especialmente con el aumento de la producción de cocaína en varios países de la región”, ha expresado.

Al cierre de la reunión, el presidente Abinader y el secretario de Guerra estadounidense ofrecerán detalles sobre los acuerdos y los pasos a seguir dentro de la agenda conjunta.

