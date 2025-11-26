Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, llegó la tarde este miércoles por al Aeropuerto Internacional de Las Américas, marcando un hecho histórico. Es la primera vez que un secretario de Defensa estadounidense en funciones hace una visita oficial a la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader recibirá al funcionario estadounidense en el Salón Verde del Palacio Nacional. En la reunión se espera abordar asuntos relevantes para ambos países, incluyendo temas de seguridad y cooperación regional.

Pete Hegseth fue recibido por una delegación de la Embajada de los Estados Unidos en el país, así como por funcionarios del gobierno dominicano en dominicano en el Salón de Embajadores de la terminal aeroportuaria. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con fuentes oficiales, luego de la reunión, el presidente Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos darán una declaración conjunta durante una rueda de prensa en la sede del Gobierno.