El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la Escuela Básica José Valentín Pérez Castro, ubicada en el sector La Noriega, en Santiago, obra que beneficiará a 200 estudiantes.
El centro educativo fue construido con una inversión de RD$ 106,794,647 y dispone de 10 aulas, de las cuales nueve son estándar y una está destinada al nivel inicial.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló la necesidad de ampliar la capacidad del sistema educativo para responder a la demanda de las comunidades y garantizar espacios adecuados para la enseñanza.
La puesta en funcionamiento de la escuela coincidió con la habilitación de otras 27 aulas para educación inicial en distintos puntos de la provincia.
La escuela cuenta con áreas administrativas, biblioteca, enfermería, salón de profesores, comedor y cocina.
Además, dispone de espacios recreativos, cancha deportiva, plaza cívica, juegos infantiles y áreas de estacionamiento.
En representación de los estudiantes, Joshua De los Santos Núñez agradeció la apertura del nuevo centro y expresó que la escuela representa una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y jóvenes de la comunidad.
La infraestructura busca atender la demanda educativa de la zona y contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza para los estudiantes del municipio.
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