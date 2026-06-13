El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la Escuela Básica José Valentín Pérez Castro, ubicada en el sector La Noriega, en Santiago, obra que beneficiará a 200 estudiantes.

El centro educativo fue construido con una inversión de RD$ 106,794,647 y dispone de 10 aulas, de las cuales nueve son estándar y una está destinada al nivel inicial.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló la necesidad de ampliar la capacidad del sistema educativo para responder a la demanda de las comunidades y garantizar espacios adecuados para la enseñanza.

La puesta en funcionamiento de la escuela coincidió con la habilitación de otras 27 aulas para educación inicial en distintos puntos de la provincia.

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La escuela cuenta con áreas administrativas, biblioteca, enfermería, salón de profesores, comedor y cocina.

Además, dispone de espacios recreativos, cancha deportiva, plaza cívica, juegos infantiles y áreas de estacionamiento.

1 de 3 | El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la educación es una tarea permanente y una herramienta fundamental para generar oportunidades, al tiempo que destacó que la inauguración de nuevas escuelas y aulas busca responder a las necesidades de las comunidades y ampliar la capacidad educativa en Santiago. 2 de 3 | El centro educativo fue construido con una inversión superior a los RD$106 millones y cuenta con 10 aulas para atender a más de 200 estudiantes. 3 de 3 | Las autoridades informaron que la nueva infraestructura beneficiará a cientos de alumnos de la comunidad de La Noriega.

En representación de los estudiantes, Joshua De los Santos Núñez agradeció la apertura del nuevo centro y expresó que la escuela representa una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y jóvenes de la comunidad.

La infraestructura busca atender la demanda educativa de la zona y contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza para los estudiantes del municipio.

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