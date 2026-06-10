En medio de la discusión pública por un proyecto de ley que, según se ha comentado en medios, buscaría sancionar o descontar dinero a docentes que participen en manifestaciones y paralicen la docencia, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, evitó pronunciarse de fondo y aseguró que primero debe conocer el contenido antes de fijar una posición.

“Desconozco el contenido, por lo tanto, debo primero edificarme al respecto y luego entonces fijar una posición”, dijo al ser consultado, en el marco de un encuentro del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEC), donde se presentaron los resultados del reporte anual sobre el desempeño del sistema educativo dominicano.

¿Por qué se van de las escuelas?

De Camps subrayó que el informe del IDEC —que, de acuerdo con lo expuesto en el encuentro, advierte sobre la magnitud de la deserción en secundaria— también documenta avances en áreas clave. Entre ellos, mencionó una mayor cobertura en educación inicial, el incremento de la matrícula “especialmente en primaria”, y resultados positivos en alfabetización, “revirtiendo lo que antes era una tendencia negativa”.

El ministro resaltó además el crecimiento de la matrícula en secundaria, incluidos los politécnicos y la educación técnico-profesional. En ese punto, sostuvo que el Ministerio de Educación trabaja en acercar el sistema educativo al sistema productivo, con el objetivo de que las competencias desarrolladas en las escuelas se traduzcan en oportunidades de empleo “digno” y “formal”, en línea con lo que “el sistema productivo reclama, requiere y provee”.

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En cuanto a los aprendizajes, De Camps afirmó que el reporte presentado recoge una mejora en las calificaciones y niveles de desempeño de los estudiantes en Lengua Española, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Si bien reconoció que aún queda camino por recorrer, consideró “saludable” reconocer que se avanza en una dirección positiva.

No obstante, el propio ministro admitió que la permanencia escolar sigue siendo un punto crítico. Al ser consultado directamente por la deserción, respondió: “Efectivamente. Hemos visto que ese tema tenemos que atenderlo con mayor ímpetu”.

Como parte de la respuesta, anunció que este año el Gobierno prevé equipar “más de trescientos” centros escolares de secundaria y politécnicos, con el propósito de fortalecer la formación y, al mismo tiempo, reforzar la motivación de los estudiantes para que se mantengan en el sistema. “Que mantengan viva la oportunidad del optimismo”, explicó, al vincular la continuidad escolar con la expectativa de mejores oportunidades futuras.

De Camps también citó como medida para combatir la deserción la expansión de la modalidad de secundaria en artes e invitó a la población a asistir a una graduación nacional y muestra artística que, según indicó, se realizará en el Teatro Nacional desde el 10 de julio de 2026 y se extenderá por varios días: “Hoy diez, mañana once, pasado mañana doce y terminaría el sábado trece”, detalló, al señalar que la actividad será abierta al público.

Finalmente, el ministro insistió en que el desafío educativo requiere un esfuerzo compartido y llamó a “acelerar” políticas públicas con la participación de actores políticos y sociales, incluyendo gremios docentes, técnicos, familias y estudiantes. En esa línea, mencionó la creación de la “mesa de los cinco pilares”, a la que describió como un espacio de cogestión para dar respuesta a problemas históricos y nuevos del sistema educativo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más