La República Dominicana enfrenta dificultades para retener a los estudiantes en la educación secundaria. Un estudio de trayectorias educativas incluido en el Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2025 de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) concluyó que el 32.5 % de los alumnos que ingresaron a ese nivel entre 2017 y 2018 abandonó la escuela antes de completar sus estudios.

La investigación, que siguió durante ocho años a una cohorte de estudiantes, estima que cerca de 53,000 adolescentes dejaron el sistema educativo sin graduarse. El abandono escolar fue más frecuente entre los hombres, con una tasa de 40 %, frente al 24.9 % registrado entre las mujeres. Además, identificó la sobreedad escolar como el principal factor asociado a la deserción.

Los hallazgos forman parte del Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2025 presentado este miércoles por IDEC en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde se advierte que, pese a los avances en cobertura, infraestructura y programas de apoyo, la permanencia escolar y la mejora de los aprendizajes continúan siendo los principales desafíos del sistema educativo dominicano.

El documento destaca que el 62.4 % de los niños de entre tres y cinco años está escolarizado y que la asistencia en primaria se mantiene en niveles cercanos a la universalidad. Asimismo, señala que durante 2025 se incorporaron 1,675 nuevas aulas al sistema educativo y que la relación de estudiantes por aula se redujo de 39.7 a 30.3 en los últimos seis años.

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También resalta que el Programa de Alimentación Escolar benefició a más de dos millones de personas y que el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) alcanzó al 95 % de los estudiantes del sector público.

Según IDEC, estas mejoras estructurales comienzan a reflejarse en el desempeño académico. Las evaluaciones aplicadas en tercer grado de secundaria durante 2025 mostraron avances en todas las áreas respecto a 2019. Sin embargo, la proporción de estudiantes ubicados en los niveles más altos de desempeño sigue por debajo de las metas establecidas en el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034.

Ante estos resultados, la entidad planteó la necesidad de fortalecer un sistema integral de protección de las trayectorias educativas que permita identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, intervenir de manera oportuna y facilitar la reintegración de quienes hayan salido del sistema educativo.

Durante la presentación participaron representantes de organismos internacionales, autoridades educativas, académicos y miembros de la sociedad civil. En el acto también se anunció la creación de IDEC Regional, una plataforma que dará seguimiento a la política educativa en las 18 regionales y sus distritos escolares, con el propósito de ampliar el acceso público a información territorial a través de su observatorio.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más