El Gobierno dominicano dejó formalmente posesionado a José Manuel López como nuevo administrador del Parque Nacional Mirador Norte, uno de los principales pulmones ambientales del Gran Santo Domingo, en un acto encabezado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

La designación de López fue realizada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 299-26, y marca el inicio de una nueva etapa enfocada en la protección integral del ecosistema, la educación ambiental comunitaria y el posicionamiento del parque como un modelo de desarrollo sostenible en Santo Domingo Norte.

Durante la ceremonia, Henríquez exhortó al nuevo administrador a consolidar los avances alcanzados y a robustecer las políticas públicas orientadas a la conservación, el uso responsable de los recursos naturales y la promoción de una cultura ambiental sostenible.

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Una nueva etapa para el Parque Mirador Norte

Durante la actividad, el administrador saliente, Felipe Vinicio Coco, presentó un balance de gestión en el que destacó logros en materia de recuperación de áreas verdes, fortalecimiento institucional y dinamización del espacio como punto de encuentro familiar, recreativo y ambiental.

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Coco expresó su confianza en que la nueva administración dará continuidad a los esfuerzos realizados y seguirá elevando los estándares de protección ambiental en uno de los espacios naturales más relevantes del municipio.

En sus primeras palabras como administrador, José Manuel López asumió el cargo con un mensaje enfocado en la responsabilidad institucional y la preservación del patrimonio natural que representa el parque.

“Recibimos esta encomienda con la responsabilidad y la gallardía que nos caracterizan, conscientes de la importancia de preservar este invaluable patrimonio natural para las presentes y futuras generaciones”, expresó López.

Gestión participativa y educación ambiental

El nuevo administrador enfatizó la necesidad de impulsar una gestión participativa, en la que la ciudadanía juegue un rol activo en la defensa del medio ambiente y en el cuidado de los espacios naturales.

“Solo trabajando unidos podremos convertir al Parque Mirador Norte en un referente de desarrollo sostenible y en el principal centro de atracción ecoturística de Santo Domingo Norte”, afirmó.

López indicó que su gestión priorizará la conservación de la biodiversidad, la ampliación de programas de educación ecológica y la implementación de iniciativas innovadoras que promuevan un equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección ambiental.

Trayectoria comunitaria y compromiso ambiental

Con una reconocida trayectoria como dirigente comunitario y exregidor, José Manuel López ha impulsado iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, consolidándose como un actor vinculado al bienestar colectivo y al trabajo territorial.

Su designación se enmarca en la visión del Gobierno dominicano de fortalecer los espacios naturales como ejes estratégicos para el desarrollo sostenible, la resiliencia climática y la calidad de vida de la ciudadanía.

El Parque Mirador Norte es considerado uno de los principales reservorios ecológicos del país. Además de ser un espacio de recreación, representa un símbolo de la preservación ambiental en contextos urbanos, una responsabilidad que ahora recae en una nueva gestión con el reto de consolidarlo como orgullo nacional.

Autoridades presentes

En el acto estuvieron presentes varias personalidades, entre ellas el asesor en materia energética del Poder Ejecutivo, ingeniero Antonio Almonte; el director de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres; y el diputado Alex Lara.

También participaron regidores y exregidores de distintos municipios, así como representantes de diversos sectores de la vida municipal, quienes acompañaron la toma de posesión del nuevo administrador del Parque Mirador Norte.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más