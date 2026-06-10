El periodismo dominicano amaneció este miércoles con una pérdida más. José Miguel Carrión, veterano comunicador que dedicó décadas de su vida al oficio de informar, falleció la noche del martes 9 de junio de 2026. La noticia, difundida a través de una escueta publicación en redes sociales, llegó de golpe a quienes lo conocieron en las redacciones, en las coberturas y en las trincheras del gremio.

Un hombre de prensa, de los de antes

Carrión pertenecía a esa generación de periodistas formados en el rigor de las salas de redacción, cuando el oficio se aprendía a pie de calle y a fuerza de persistencia. Pasó por varios periódicos nacionales, dejando en cada uno su huella de trabajo comprometido y su visión crítica sobre la realidad dominicana. Fue también un analista político que no rehuía los temas incómodos: su columna en Página Extra, donde reflexionó sobre la crisis de los partidos políticos y la desconfianza ciudadana en las instituciones, es testimonio de un periodista que nunca abandonó su responsabilidad de pensar en voz alta.

Su pluma abordó con seriedad los grandes debates del país: la fragilidad del sistema de partidos, la participación ciudadana, los desafíos de la democracia dominicana. Escribió con la convicción de quien cree que el periodismo tiene una deuda con la sociedad que lo sostiene.

Compañero de ruta en el gremio

Más allá de su trabajo en los medios, Carrión fue un hombre activo en la vida gremial del periodismo dominicano. Compartió escenarios, viajes de cobertura internacional y debates con colegas de distintas generaciones. Su presencia en el Movimiento Marcelino Vega (MMV) —corriente que interactúa en el seno del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)— habla de alguien que no se conformó con ejercer el oficio desde la individualidad, sino que apostó por la organización colectiva del gremio.

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El MMV, fundado en memoria del joven periodista Marcelino Vega, asesinado por la Policía Nacional en 1981 mientras cubría una huelga, es una de las corrientes más comprometidas con la defensa de la libertad de expresión y el bienestar profesional de los comunicadores dominicanos. Que Carrión haya formado parte de ese espacio dice mucho de sus convicciones.

Una semana de luto para el periodismo dominicano

La partida de Carrión se produce en una semana especialmente dura para la prensa nacional. Apenas días atrás, el 5 de junio, falleció el histórico fotoperiodista Franklin Guerrero, creador de la Fotocrónica de la Semana y figura emblemática del periodismo gráfico dominicano. Y antes, el comunicador José Juan López, "Don Chucho", también dejó este mundo. Tres pérdidas en pocos días que pesan sobre una comunidad periodística que ya siente el paso del tiempo sobre sus figuras fundacionales.

A sus hijos y familiares, Acento.com.do envía las condolencias más sentidas.

Paz a su alma.

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