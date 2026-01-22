Mitur anuncia proyecto para impulsar el ecoturismo en San Juan

El ministro de Turismo, David Collado, informó que están desarrollando un proyecto que busca posicionar a la provincia San Juan como un destino ecoturístico de relevancia internacional.

“Estamos desarrollando un proyecto con el Corral de los Indios, que será construido por el Ministerio de Turismo para promover este destino a nivel internacional y continuar un plan de desarrollo en toda la región sur”, declaró el funcionario a Acento, tras ser consultado sobre la poca visibilidad que ha tenido la provincia en materia turística.

El funcionario explicó que la iniciativa busca replicar el modelo aplicado en Barahona, donde se han recuperado playas como Los Patos, Los Quemaitos y el acceso a Playa Saladillas.

Además, indicó que se está construyendo una terminal de cruceros con un costo de RD$ 700 millones, y que este año se iniciará la construcción del Corral de los Indios, considerada la primera obra del Ministerio de Turismo en San Juan, como parte de la ruta de ecoturismo en la región sur.

El Corral de los Indios es una plaza ceremonial aborigen, ubicada a unos 5 km al norte de la ciudad de San Juan de la Maguana. Es considerado uno de los monumentos más importantes de toda las Antillas, y su descuido ha dado lugar a denuncias ante las autoridades para que intervengan la zona y potencien su valor como atractivo turístico local y cultural.

Corral de los Indios

Además, San Juan fue declarada provincia ecoturística bajo la Ley 163 en 2005, pero desde entonces la designación ha quedado como un reconocimiento simbólico más que como un plan de acción concreto.

A pesar del auge y crecimiento de la provincia en los últimos años, no se ha desarrollado una estrategia clara por parte de las autoridades para impulsar el territorio como destino turístico.

En 2024, el diputado Mélido Mercedes sometió un proyecto de modificación a esta ley, con el objetivo de garantizar una mayor asignación presupuestaria para el desarrollo del ecoturismo.

En enero de 2025, el proyecto fue enviado a la Comisión Permanente de Turismo para su análisis.

San Juan cuenta con una gran riqueza de recursos naturales y ecosistemas diversos, que atraen a turistas interesados en un turismo sostenible y de montaña.