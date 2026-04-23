Donoma Las Terrenas: inversión dominicana de US$ 35 millones y propuesta de lujo con “sentido de lugar”

La oferta hotelera de Samaná suma un nuevo jugador con la llegada de Donoma Las Terrenas, Autograph Collection, un proyecto que —según su directora comercial, Meicy Díaz— marca un hito para el destino al convertirse en “el primer hotel de cadena de renombre internacional que tenemos en Las Terrenas”.

Durante la presentación del concepto en el DATE 2026, Díaz explicó que el hotel fue concebido a partir de tres pilares que organizan la experiencia del huésped y conectan el producto con su entorno: gastronomía, bienestar (wellness) y “sense of place” o “sentido de lugar”, una apuesta por reflejar la identidad del destino desde el diseño y la experiencia.

Una propuesta que pone la gastronomía en el centro

De acuerdo con la ejecutiva, la gastronomía es uno de los ejes principales del hotel, con una cocina “hecha en casa”, de carácter internacional y basada en productos frescos. Además, subrayó que la oferta no está pensada únicamente para huéspedes: “se abre tanto al público como a nuestros huéspedes”, un enfoque que busca integrar el hotel al movimiento gastronómico de la zona.

Bienestar como experiencia incluida en la tarifa

El segundo pilar es el bienestar, expresado en actividades de wellness incluidas en la tarifa. “Están cubiertas, están dentro del paquete”, explicó Díaz al detallar que se trata de una tendencia en crecimiento: “se usa mucho hoy día, todos vamos tendiendo a eso”.

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En esa misma línea, la ejecutiva explicó el origen del nombre del proyecto. “Donoma” significa “the side of the sun” (el lado del sol), una referencia al recorrido del día “desde que nace hasta que muere”. En la práctica, esa idea se traduce en una programación de actividades que incluye, por ejemplo, taichí.

“Sentido de lugar” y una marca Marriott no estandarizada

El tercer pilar, el “sense of place”, apunta a integrar arquitectura y contexto local. Díaz lo describió como un diseño “muy bien logrado, limpio, que agrada mucho la vista, con mucha textura” y alineado con el entorno de Las Terrenas.

En ese punto, enmarcó el proyecto dentro de Autograph Collection, explicando que se trata de “una marca no estandarizada de Marriott” que permite mantener personalidad propia: “nos permite ser nosotros y captar esa cultura local”.

Inversión de US$ 35 millones y capital dominicano

Consultada sobre el monto de inversión, Díaz indicó que el proyecto ronda los US$ 35 millones y que se trata de “una inversión meramente dominicana, de capital dominicano”, administrada bajo estándares de marca internacional.

En cuanto a capacidad, Donoma cuenta con 94 unidades, distribuidas entre una parte hotelera con habitaciones junior suite y deluxe, y un componente de villas que la ejecutiva definió como el producto premium del complejo.

Las villas se ofrecen en formatos de una, dos y cuatro habitaciones, con metrajes que van desde 140 hasta 400 metros cuadrados. Entre sus características, Díaz destacó cocinas equipadas (con horno y microondas), opción de chef en la villa y habitación para niñera, además de un diseño centrado en la privacidad: cada habitación tiene su baño, junto a baños de visita. En el segmento más alto, las villas de cuatro habitaciones incorporan piscina privada.

No es todo incluido: el huésped “va a explorar”

Díaz también precisó que no se trata de un todo incluido, por la concepción del proyecto y por la naturaleza del destino. “No somos un proyecto todo incluido… El que va a Las Terrenas va a explorar, va a conocer, va a comer”, dijo, al describir el tipo de viajero que busca el hotel: uno interesado en disfrutar la zona y su dinámica local, desde la playa hasta la cocina del entorno.

En ese contexto, resaltó el atractivo de Las Terrenas como destino discreto y en crecimiento: lo definió como una “joyita escondida” elegida por personas que buscan privacidad, incluidas celebridades. También mencionó que, aunque el destino no cuenta con una conexión directa, ha tenido “un apoyo inmenso del mercado internacional”, con visitantes que se desplazan incluso desde otros polos turísticos del país.

Impacto en el empleo: capacitación y estándares de servicio

Sobre la generación de empleo, Díaz evitó ofrecer cifras, pero aseguró que el impacto se expresa en la capacitación de personal local y en la incorporación de estándares de servicio: indicó que, aunque en la zona existe experiencia en hotelería y restaurantes, “no existían esas estandarizaciones”, y que el proyecto busca formar al equipo bajo directrices de la marca para elevar el servicio hacia un segmento de lujo.

Con una combinación de alojamiento de alta gama, gastronomía abierta al público y una agenda de bienestar incluida, Donoma apuesta a posicionarse en Las Terrenas como una opción para viajeros que valoran una experiencia integral conectada con la identidad del destino.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más