El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el crecimiento sostenido del turismo en República Dominicana plantea nuevos desafíos en materia de capital humano, al encabezar la apertura de la Asamblea General de WorldSkills Américas 2026.

El funcionario señaló que el aumento en la llegada de visitantes y la expansión de rutas aéreas evidencian la necesidad de fortalecer la formación técnico-profesional para sostener la competitividad del destino.

Indicó que este tipo de capacitación debe asumirse como un eje estratégico para el desarrollo, más allá de una respuesta puntual a la demanda laboral.

La actividad se celebra en Punta Cana, provincia La Altagracia, con la participación de delegaciones de distintos países del continente, en un contexto marcado por el dinamismo del sector turístico dominicano.

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El presidente de WorldSkills Américas, Arsenio Fernández, destacó las condiciones del país como sede del encuentro y valoró el desempeño del turismo, al tiempo que expresó expectativas de que su crecimiento continúe.

En el encuentro se debaten estos temas:

Análisis del futuro de la formación técnica en la región.

Actualización de la agenda de trabajo de la organización.

Definición de estrategias para preparar a los jóvenes ante las exigencias del mercado laboral.

La actividad de recibimiento estuvo encabezada por la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla Pineda.

“Para nuestro país constituye un alto honor ser sede de este importante encuentro en el que líderes, expertos y visionarios comprometidos con el desarrollo de las habilidades para el trabajo se reúnen para proyectar el futuro de la formación técnico profesional”, expresó Morla Pineda.

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