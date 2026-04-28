Cada día, cientos de vuelos aterrizan en los ocho aeropuertos internacionales de República Dominicana movilizando pasajeros extranjeros que buscan conocer sus destinos turísticos. Sin embargo, detrás de esas cifras récord se esconde uno de los principales retos que enfrenta el sector de viajes nacional: la conectividad aérea.

La conectividad aérea continúa siendo uno de los pilares del crecimiento turístico en República Dominicana, luego de que marzo de 2026 registrara 7,000 operaciones de vuelos.

Esta cantidad, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Juan Bancalari, responde a una estrategia coordinada entre el sector público y privado para fortalecer la accesibilidad del destino y mantener su competitividad en el mercado internacional.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Juan Bancalari, la conectividad aérea es uno de los pilares del turismo dominicano.

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El crecimiento sostenido del sector no depende solo de la promoción del destino, sino de la capacidad de asegurar rutas directas, mayor frecuencia y acuerdos con aerolíneas internacionales.

En paralelo, la actividad hotelera mantiene un sólido desempeño, con una ocupación promedio de 86 %, alcanzando niveles cercanos al 100 % en destinos como Miches y Samaná. Estos indicadores no solo evidencian la alta demanda, sino también la capacidad del país para responder con estándares de calidad elevados.

Los resultados, según se destaca, son fruto del esfuerzo conjunto de múltiples actores vinculados al sector turístico, incluyendo un empresariado que ha apostado por la innovación, la inversión y el desarrollo de proyectos sostenibles que fortalecen el posicionamiento del país.

No obstante, el principal desafío del sector sigue siendo evolucionar hacia un crecimiento más sostenible e innovador.

En esa línea, se plantea la necesidad de mantener una visión de largo plazo que garantice que el turismo continúe siendo una herramienta de desarrollo inclusivo para todos los dominicanos.

Cifras récord, pero con margen de mejora

El crecimiento del turismo durante 2024 y 2025 fue de un 3.8 %, hasta situarse en los 8,860,709 extranjeros no residentes vía aérea, según datos del Ministerio de Turismo (Mitur) y el Banco Central (BCRD), lo que equivale a unos 325,008 turistas adicionales.

El arranque de 2026 profundizó esa tendencia. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, República Dominicana recibió 3,710,374 visitantes en el primer trimestre del año, lo que representa el mayor registro histórico para ese período: un crecimiento del 10.8 % frente a 2025, del 14.8 % respecto a 2024 y del 64.1 % en comparación con 2019.

Unos 2.6 millones ingresaron por vía aérea.

Unos 1.1 millones lo hicieron a través de cruceros.

Solo en marzo, el país recibió 953,758 turistas por vía aérea, un aumento del 16.3 % respecto al mismo mes del año anterior.

Estados Unidos lideró la procedencia de visitantes con el 45 % del total, seguido por Canadá con el 23 %, y Argentina y Colombia con el 5 % y 4 %, respectivamente.

Un sistema aéreo concentrado

A pesar del dinamismo del sector, el tráfico aéreo en República Dominicana muestra una alta concentración: solo diez aerolíneas acapararon el 72 % de los casi 19.6 millones de pasajeros movilizados en 2025. JetBlue encabezó esa lista, seguida por otras compañías de gran escala.

Esa concentración es, en sí misma, una señal de alerta. Cuando pocas aerolíneas dominan el mercado, la competencia se reduce, los precios de los boletos tienden a mantenerse elevados y la oferta de rutas queda sujeta a las decisiones comerciales de un puñado de operadores.

El turismo crece, pero no despega en todos los aeropuertos del país.

La mayoría de las principales rutas aéreas tienen como destino Punta Cana, que consolida su posición como el principal punto de entrada y salida del tráfico internacional, mientras otros aeropuertos, como los de Santo Domingo, Puerto Plata o Samaná, permanecen subutilizados.

Cielos abiertos: avances y límites

Uno de los hitos en materia de política aeronáutica fue la firma del acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, el principal mercado emisor de turistas.

El acuerdo ha impulsado el flujo de pasajeros y la expansión de rutas, aunque la reducción de precios de los boletos aún enfrenta desafíos, en parte por los conflictos geopolíticos que presionan al alza el costo del combustible.

En paralelo, la Junta de Aviación Civil (JAC) avanzó en la concertación de acuerdos bilaterales de transporte aéreo con Corea, Qatar, Hong Kong, Reino Unido, Dinamarca y Noruega, ampliando el marco normativo para atraer nuevas aerolíneas.

En total, durante 2025 se autorizaron 1,332 rutas aéreas que conectaron al país con 410 destinos en 71 países, a través de 350 aerolíneas regulares y no regulares.

El primer trimestre de 2026 trajo señales alentadoras en materia de conectividad. Aerodom incorporó nuevas rutas y aumentó frecuencias desde los aeropuertos de Santo Domingo y Puerto Plata: Sky High inició operaciones hacia Surinam desde Las Américas; Sunrise Airways comenzó vuelos a Tórtola; Copa Airlines lanzó una ruta diaria desde Puerto Plata hacia Panamá; y Air Canada anunció una nueva conexión entre Santo Domingo y Montreal. El tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Aerodom creció cerca de un 10 % en ese período.

Sin embargo, los obstáculos estructurales persisten.

El presidente de la JAC, Héctor Porcella, advirtió en un foro mundial de la OACI que América Latina y el Caribe aún representan una pequeña proporción del tráfico aéreo mundial, y que los principales frenos para fortalecer la conectividad son las barreras regulatorias, los altos costos operativos y las limitaciones de infraestructura.

Además, a más de un año de la entrada en vigor del acuerdo de cielos abiertos entre República Dominicana y Estados Unidos, el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, aseguró que el convenio ya comienza a reflejarse en una mayor conectividad, incremento del flujo de pasajeros y expansión de rutas aéreas.

Si bien el aumento de la competencia tiende a presionar los precios de los boletos a la baja, Porcella explicó que,este efecto no se produce de manera inmediata.

“El acuerdo de cielos abiertos ha incrementado la competencia entre aerolíneas, lo que en teoría debería traducirse en una reducción de los precios de los boletos. Sin embargo, este efecto no es inmediato”, destacó Porcella a Acento.

Citó que factores como los altos precios del combustible en República Dominicana inciden de manera significativa en el costo de los pasajes, aunque no impidieron que las tarifas registraran una disminución hacia finales de 2025.

El camino hacia los 15 millones de visitantes

Asonahores proyecta que República Dominicana pueda alcanzar los 15 millones de visitantes en los próximos años.

Para lograrlo, Bancalari insiste en que la conectividad aérea debe ir de la mano de la diversificación de la oferta turística: el desarrollo de polos emergentes como Pedernales y Miches, el fortalecimiento de destinos como Juan Dolio, Samaná y Puerto Plata, y la promoción de modalidades alternativas al tradicional sol y playa, como el turismo deportivo, religioso, cultural y gastronómico.

Asimismo, se resalta que el crecimiento del turismo no solo se mide en volumen, sino en su calidad. En ese sentido, República Dominicana ha avanzado en la diversificación de mercados emisores, con liderazgo de América del Norte y un crecimiento sostenido desde América del Sur y Europa.

El país también ha ampliado su oferta más allá del modelo tradicional de sol y playa, impulsando segmentos como el turismo cultural, gastronómico, deportivo, náutico, de salud y de naturaleza. Este proceso ha estado acompañado del fortalecimiento de destinos como Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, Punta Cana, Cabo Rojo, Miches y Bayahíbe.

De igual forma, se destacan avances en la digitalización y promoción del destino, así como un mayor encadenamiento productivo nacional, factores que contribuyen a una industria más integrada y competitiva.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más