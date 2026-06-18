RFI: ¿Qué ha ocurrido en los últimos años para que la India se haya convertido en un polo importante en el ámbito tecnológico?

Florence Sardas: En el pasado, la India era el proveedor y la oficina del mundo. Todo el mundo acudía allí para externalizar servicios, pero hace ya más de diez años que, sobre todo con el primer ministro Narendra Modi, la India ha adoptado una posición muy sólida en el sector.

“AI for All” (IA para todos) es su gran lema y su iniciativa en materia de datos sanitarios se inscribe en la continuidad de su infraestructura de datos públicos, en el sentido de los datos sociales que recopilan.

La DPI (siglas de Digital Public Infrastructure) es, por tanto, la infraestructura digital básica que el Estado pone a disposición de todos, y que abarca la identidad, los pagos, el intercambio de datos y el descubrimiento de servicios.

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Los indios han logrado crear un modelo único de recopilación y centralización de la información sobre los ciudadanos para facilitarles el acceso a los servicios públicos. Se trata de una iniciativa pionera y en un marco que parece mucho más responsable —en el sentido europeo del término— que otros tipos de recopilación de datos que se pueden observar en Asia. Por eso, precisamente, los países europeos se interesan por este enfoque.

¿Es posible recopilar datos sin infundir miedo?

De hecho, es toda una hazaña. Se diferencian de sus vecinos, que han utilizado los datos como instrumento de control. Ellos se dijeron: “No, hay que hacer algo para servir al ciudadano y modernizar los servicios públicos”.

En otros lugares, se empieza por el sector privado y después se da cuenta de que habría que hacer algo por la administración. La India sigue una lógica inversa: empezaron probando casi sobre sí mismos. Fue una decisión deliberada, política.

Esto está en sintonía con lo que Europa quiere hacer, porque seguimos esa misma lógica de poder transformarnos mediante la tecnología, y en particular mediante la IA, al tiempo que protegemos a los ciudadanos y a las personas. Compartimos plenamente esta postura.

Usted dice que la India era, no en el pasado, “el proveedor y la oficina del mundo”. Sin embargo, desde hace tiempo, numerosos empresarios de origen indio han ocupado puestos al frente de las mayores empresas tecnológicas estadounidenses. ¿Cómo ha sucedido esto?

La diáspora india es la mayor del mundo en cuanto a número de migrantes, y también es la más influyente en el sector tecnológico mundial, sobre todo en Estados Unidos. Y esto se debe a que los indios de origen, en muchos casos, han cursado parte de sus estudios en la India y luego continúan su trayectoria en el extranjero. Este modelo indio es una estrategia pública deliberada.

Desde 2014 existen programas de ayuda al desarrollo del sector tecnológico indio, con un enfoque que pretende diferenciarse del resto. Más recientemente han puesto en marcha la iniciativa “Make in India” [para fabricar chips y centros de datos en territorio indio, nota del editor], siguiendo el ejemplo de Europa.

El año pasado también introdujeron el marco “Manav” sobre la IA responsable, centrada en el ser humano y en la ética. Existe una voluntad deliberada —que, en realidad, no es nueva— de construir este posicionamiento en la escena tecnológica mundial diferenciándose de sus vecinos. La DPI fue el primer pilar tangible. Hoy en día, envidiamos este modelo único y muy potente.

Se percibe que, para las autoridades, se trata de contar con un sector tecnológico muy regulado…

Vivimos en un mundo polarizado, y la India destaca realmente por sus marcos normativos, sus marcos de soberanía y sus marcos de responsabilidad que no tienen nada que ver con lo que se puede observar en otros lugares. No podemos sino alegrarnos de ello.

A principios de junio, se debatió en la Comisión Europea el “paquete sobre soberanía tecnológica”. Europa necesita forjar alianzas porque nos encontramos en esta lógica de interdependencia mundial.

Por lo tanto, el reto de la soberanía europea podría decidirse con la India.

Para Europa, la soberanía al 100 % es un horizonte, y lo que importará será elegir bien sus interdependencias de antemano. La soberanía es una brújula que nos guiará, pero hay que ser muy realista.

La India transmite este mensaje positivo, muy coherente, que permite plantearse otras alianzas frente al bloque chino o al bloque estadounidense. Desde hace ya más de diez años, la India viene defendiendo la tecnología y el uso responsables de los datos. Es una oportunidad formidable. Porque sabemos muy bien que no podremos hacerlo solos.

"No hay nada de ostentación, solo hay calidad en la ejecución"

¿Cómo analiza usted esta comunicación ofensiva de la India en este ámbito?

Que la AI Action Summit de París, celebrada en el Grand Palais [en febrero de 2025], fuera coorganizada por Francia y la India fue, para mí, una señal muy clara. El primer ministro indio, unos meses más tarde, estuvo en el MIT con representantes del sector tecnológico estadounidense. Es interesante observarlo.

No hay nada de ostentación, solo hay calidad en la ejecución y coherencia en los mensajes. Manav se anunció el año pasado y no se trata de promesas, sino que va acompañado de acciones tangibles. Hay una solidez en la trayectoria que me fascina.

En la feria [VivaTech], detrás de este pabellón de aspecto serio, hay un auténtico movimiento de fondo y, para Europa, una formidable oportunidad de encontrar un socio que, contra todo pronóstico, comparta nuestros valores y cuente con ventajas como el tamaño y la experiencia de las que nosotros carecemos.

¿Por qué en Occidente se sabe tan poco sobre el sector de las nuevas tecnologías en la India?

Se trata de un liderazgo muy discreto, pero no silencioso, porque, de hecho, se manifiesta en los hechos y está presente en la vida de los indios. Cuentan, al fin y al cabo, con plataformas de comercio electrónico muy sólidas. Disponen de la propiedad intelectual que utilizan para sus servicios cotidianos en la administración, por lo que para ellos es algo muy real.

A nivel internacional, es muy discreto, efectivamente, pero confieso que me gusta porque creo que encaja bien con esa idea de una IA razonable, de una IA en el lugar adecuado, de una IA dentro de un marco. No obstante, son declaraciones muy contundentes: en un momento en el que podríamos estar inmersos en una carrera sin fin, en la búsqueda de “siempre más”, en las experiencias espaciales, etc., ellos actúan en consonancia con su discurso.

¿Está Francia a la vanguardia de un acercamiento entre la India y Europa?

Es evidente que fue Francia quien, en un principio, llevó este tema al ámbito europeo. Fue en 2022, cuando París ostentaba la presidencia de la UE, cuando la India pasó a ocupar un lugar central en una reunión sobre el ámbito digital. Así pues, todo esto sigue adelante: Francia es el motor y Europa le sigue de cerca, porque el “paquete de soberanía” que se presentó el 6 de junio ante la Comisión Europea, cuando se lee su contenido, está totalmente en consonancia con las declaraciones del primer ministro Modi y con lo que figura en el Manav.

¿Tenemos alguna idea de cómo observan los estadounidenses y los chinos estas iniciativas?

Las observan desde muy lejos y creo que eso es una buena noticia. La diferenciación se produce porque los chinos y los estadounidenses asumen abiertamente que tienen un posicionamiento diferente. Y eso significa que el marco de excelencia que promueven tanto Europa como la India realmente ofrecerá algo diferente. Así que sí, es probable que Estados Unidos y China lo vean pensando que no son las decisiones adecuadas, ni las posturas correctas. Existe una cierta incomprensión porque, en el fondo, los marcos de referencia son muy diferentes.

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