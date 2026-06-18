"Será una evaluación real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal en la defensa de Europa", declaró Hegseth en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

El jefe del Pentágono indicó que la medida también tiene como objetivo garantizar que "el acceso, las bases y el sobrevuelo de Estados Unidos estén claramente definidos y asegurados", después de que algunos países europeos impusieran restricciones a las fuerzas estadounidenses durante la guerra en Oriente Medio.

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"Fue vergonzoso. Estos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas. No hay excusa para eso", afirmó.

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Estados Unidos quiere asegurarse de que los aliados cumplan el compromiso adquirido el año pasado de aumentar considerablemente su gasto en defensa. antes de una cumbre de la OTAN prevista el mes que viene en Turquía.

Hegseth advirtió que, a partir de ahora, el pago de las cuotas estadounidenses para cubrir los costes de funcionamiento de la OTAN, que en 2026 ascenderán a unos 790 millones de dólares, estará "condicionado" a que los aliados alcancen los objetivos de gasto.

"Allí donde otros aliados no gasten con urgencia, nuestras contribuciones disminuirán", subrayó.

La advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, que hasta ahora había adoptado un tono conciliador, son una señal de alerta para los aliados de la OTAN, preocupados por el compromiso de Washington con la defensa de Europa.

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El año pasado, durante la cumbre de la OTAN en La Haya, los aliados se comprometieron a destinar, de aquí a 2035, al menos el 5% de su producto interior bruto (PIB) a gastos de seguridad, de los cuales el 3,5% sería para gastos estrictamente militares.

España se desmarcó públicamente de ese objetivo, lo que le ha costado varias reprimendas del presidente Donald Trump.

El año pasado, los 32 países de la OTAN habían cumplido ya el objetivo anterior: el 2 % de gasto militar respecto al PIB, decidido en 2014.

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