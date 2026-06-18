Al final del partido, Javier no pudo contener la emoción: para él, cuenta, se cumple “simplemente el sueño que tuve de niño”. Tras cuatro Mundiales de ausencia, la emoción era total.

Juan José y su amigo celebrarán toda la noche en el Ángel de la Independencia en la capital mexicana. “¡Después de tanto tiempo imagínate!”, “hace cuatro años que no veníamos al Mundial”, dicen, felices.

“Estoy en shock, feliz, orgullosa”

Lorena, que llegó con sus amigos, todavía no puede creer la victoria de su equipo: “Estoy en shock, feliz, orgullosa”, comenta. Para todos, ganar en México se siente como jugar en casa. Desde hace varios días, la Ciudad de México se ha llenado de la vibra colombiana.

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“Todo esto es amarillo, aquí se siente Colombia, se siente como si estuviéramos en Barranquilla. Se me olvida donde estoy, estamos en casa, somos locales. Se siente el ambiente del Mundial, ¡México nos ha tratado super bien!”, exclama la mujer.

Ahora nuevos desafíos esperan a la Selección Cafetera, que se enfrentará a la República Democrática del Congo y Portugal.

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