Mery Rodríguez es conductora de la empresa RD Transportation en Kansas City. “Aquí en Misuri han legalizado la marihuana medicinal y también de recreación. En el estado de Kansas es prohibido todavía”, dice.

Este es uno de los ejemplos que da, cuando se le pregunta por las diferencias entre las dos ciudades homónimas. Aunque ambas forman una única área metropolitana de dos millones de habitantes. “En las calles sí, luego luego se puede notar la diferencia”, agrega.

Depende de si está al este o al oeste, puede ser juzgado por leyes diferentes o pagar impuestos más caros o más baratos. “Aquí estamos, cruzando el río de Misuri. Es lo que separa a Kansas y Misuri. Aquí estamos ya entrando a Kansas”, señala.

Aquí, Mary se siente discriminada por la policía local al ser hija de migrantes ecuatorianos: “Porque a nosotros no nos quieren aquí mucho. Todo lo que no es blanco. No nomás estoy hablando de hispanos. Yo estoy hablando de todo”, denuncia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Kansas de Misuri es más grande y es mundialmente reconocida por su cultura de jazz. Pero que no la confundan, porque el Mundial se juega en el estadio del otro lado de la línea estatal.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más