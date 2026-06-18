Con las corresponsales de RFI en Kinshasa, Paulina Zidi, y en Lubumbashi, Denise Maheho

La capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, estaba de fiesta este miércoles 17 de junio por la noche tras el empate que logró la selección nacional en su debut en la Copa del Mundo de 2026, contra Portugal.

Antes del inicio del partido, el himno congoleño sonó por primera vez en un Mundial de fútbol. En 1974, el país se llamaba, de hecho, Zaire. Y a pocos minutos del partido, los habitantes de Kinshasa se mostraban optimistas. "Vamos a ganar, porque somos fuertes, muy fuertes", confiaba un hincha de los Leopardos. "Vamos a empatar", predijo otro.

En Lubumbashi, al sur del país, miles de hinchas se reunieron en bares, restaurantes e incluso en las zonas de aficionados para seguir el partido. En la zona de aficionados del barrio de Malela, en Lubumbashi, cada jugada, cada pase de los Leopardos provocaba emoción entre los aficionados. Todos contenían la respiración.

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El partido fue una verdadera montaña rusa de emociones para los aficionados. Los congoleños recibieron un gol en el minuto 6. Pero poco antes del descanso, Yoane Wissa anotó el gol que les dio el respiro. El marcador se mantuvo sin cambios hasta el final, lo que provocó una explosión de alegría al sonar el silbato final.

El empate celebrado como una victoria

Saidi siguió el partido en Lubumbashi, acompañado de su familia. Al final del encuentro, no ocultó su emoción. "En cualquier caso, nos gusta porque hacía 52 años que no íbamos al Mundial. Estamos satisfechos con este resultado, pero esperamos que nuestro equipo llegue lejos", confiesa.

En Kinshasa, el alboroto se prolongó varios minutos tras el silbato final. Desde entonces, la gente grita, las bocinas resuenan en las calles de la ciudad y el fervor prometía prolongarse hasta bien entrada la noche.

Los kineses lo decían ellos mismos: no tenían nada que perder frente a Portugal. Por eso, este empate (1-1) arrancado a Portugal es casi una victoria, como confiesa otro aficionado tras el partido. "Estoy muy contento porque, desde que nací, nunca hemos jugado un Mundial. Jugar contra Portugal no es cosa de poco. Así que, ¡empatar a un gol, para nosotros, es una victoria!", se regocija.

Portugal era el rival más difícil de su grupo, liderado por Cristiano Ronaldo, un ídolo en Kinshasa. Los aficionados están orgullosos de que su equipo haya logrado plantarle cara. "El equipo se lució mucho en su primera actuación, 52 años después, contra Portugal", cuenta un aficionado. "Era el equipo más temido del grupo. Pero empatar contra Portugal y mostrar un juego así me da confianza para el futuro".

En Lubumbashi, el joven Elie no sale de su asombro. "El partido de hoy fue increíble; a pesar de que empatamos, logramos algo. Cristiano no hizo nada. Le teníamos miedo, pero en la cancha no hizo nada", explica.

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