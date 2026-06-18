La salud está en crisis y los colombianos esperan desesperadamente salir de ella con el próximo presidente. Eso dice Olga Garzón, quien culpa al saliente gobierno de Gustavo Petro por las demoras en la asignación de citas de su cuñada.

“Ella es una paciente que sufre de epilepsia y retardo mental. Está necesitando hace aproximadamente cinco meses una cita con neurología. El sistema de salud ha empeorado desde el actual gobierno”, comenta Olga.

“Esto no tiene salida, esto necesita una reforma”, estima por su parte Félix Martínez, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

Martínez asegura que el problema es estructural y cualquiera que sea el próximo mandatario, la tendrá muy difícil. “Este es un problema de una crisis que viene acumulada por muchos años, de un sistema que se creó en el año 93. Colombia tomó una de las decisiones más drásticas de privatizar absolutamente el manejo del sistema de salud. Se les permitió a los aseguradores contratarse los servicios con ellos mismos, con sus propias clínicas, sus propios hospitales”, explica.

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“Esto es un negocio”

“En este sistema de negocios, por ejemplo, hay una EPS, una aseguradora muy grande que tiene 11 millones de afiliados, y al otro lado hay un distribuidor de medicamentos gigantesco que maneja miles de farmacias. Si esas dos personas un día no se ponen de acuerdo en la forma de pago, las tarifas o el pago de la deuda, rompen el contrato y se quedan dos millones de personas ese día sin medicamentos, hasta que les organicen un nuevo servicio. ¿Y por qué es así? Porque esto es un negocio y el negocio está primero que los servicios de salud de la gente”, recalca Martínez.

Jesús es paciente de esta polémica prestadora privada que abarca más del 20% de la población y está en intervención del Estado desde 2024. “Yo estoy afiliado en la nueva EPS y no me han podido operar. Ya llevo como dos años. La salud está muy mala, no porque venga este gobierno, sino porque eso viene de los gobiernos anteriores”, dice.

Ineficacia, clientelismo y corrupción. La crisis de la salud en Colombia es robusta como su millonaria deuda… Está por verse si los colombianos eligen la continuidad del sistema que propone el abogado De la Espriella con algunos ajustes, o la reforma hacia lo púbico del senador Cepeda.

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