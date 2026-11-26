La autorización concedida a SpaceX se extiende hasta 2040, según un documento publicado el miércoles por el sitio de la Comisión Federal de Comunicaciones. La FCC indicó que la constelación Starmind de SpaceX procesará "cantidades masivas de datos para que sean usados aquí en la Tierra".

"Estados Unidos está conduciendo al mundo a la era de la superinteligencia", declaró el presidente de la FCC, Brendan Carr, en un comunicado, recurriendo a la jerga que suele usar Tump cuando habla de inteligencia artificial.

Desde el año pasado los proyectos de centros de datos en órbita se multiplican. Además de SpaceX y su constelación Starmind, Google lleva a cabo el programa Suncatcher y Blue Origin ha enviado a la FCC una solicitud para su "Project Sunrise".

Otras empresas emergentes también tienen proyectos en curso, en especial Starcloud, que ya hizo funcionar con éxito un procesador de vanguardia llamado GPU desde un satélite, a finales de 2025. Google también tuvo un logro similar en octubre.

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SpaceX tiene la ventaja de disponer de sus propios lanzadores, que ya han realizado centenares de misiones.

En agosto, el director de SpaceX, Elon Musk, prometió una primera puesta en órbita en el cuarto trimestre de 2027 y un aumento de ritmo en 2028.

La empresa llegó a un acuerdo con Nvidia que le proporcionará procesadores de última generación, los Vera Rubin, diseñados especialmente para operar en el espacio.

Desánimo y consternación

La mayor parte de los programas de centros de datos en el espacio tienen una arquitectura similar: una constelación de satélites en órbita baja y cercanos entre ellos para asegurar una conexión confiable.

En el caso de Starmind, estos satélites se comunicarán con los de la constelación de red de Starlink, también de SpaceX, que transmitirá los datos.

Otros competidores planean recibir datos directamente desde la Tierra y devolverlos al planeta con láser.

Pero los expertos han advertido de posibles obstáculos técnicos y de los problemas medioambientales que podría acarrear esta tecnología. Aunque la instalación de los centros en el espacio tiene ventajas como la posibilidad de captar continuamente energía solar, también puede perturbar la observación del cielo nocturno y las investigaciones astronómicas.

Entre los desafíos aún sin resolver, figura la capacidad de los procesadores para soportar los altos niveles de radiación del espacio.

Los observadores también han destacado la dificultad de soportar temperaturas extremas o de evitar daños causados por residuos espaciales o por micrometeoritos.

Desánimo y consternación en la AAS

La Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS, por sus siglas en inglés) afirmó estar "desanimada y consternada" por la decisión.

"La constelación propuesta significaría socavar décadas de inversiones federales en instalaciones astronómicas y la capacidad de los astrónomos y de la gente de disfrutar y estudiar el cielo nocturno", señaló la AAS en un comunicado.

La sociedad apuntó que la constelación implica "objetos más grandes (y por tanto, más brillantes) y más numerosos", por lo que los satélites serán "visibles, al ser objetos extremadamente brillantes, durante largos periodos en el cielo nocturno".

"Expandir drásticamente satélites en el espacio tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas y también en el futuro de nuestro planeta", alertó por su parte Jan Hasselman, un veterano abogado de la oenegé Earthjustice, en un comunicado.

No obstante, el espacio ofrece numerosas ventajas para la instalación de un centro de datos en comparación con la Tierra.

Gracias a una órbita denominada heliosíncrona, un satélite puede, entre otras cosas, captar energía solar de forma continua y con una eficiencia ocho veces superior a la de su equivalente en Tierra.

SpaceX hizo su salida a bolsa en junio, recaudando cerca de 85.700 millones de dólares.

Dos acciones SpaceX para cada bebé estadounidense

Musk dijo el miércoles que daría a cada niño de Estados Unidos dos acciones de su empresa aeroespacial SpaceX, duplicando una oferta que había hecho en octubre.

"Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra mía personalmente", dijo Musk en una publicación en X, la plataforma de redes sociales de la que también es propietario.

La persona más rica del mundo explicó que la acción procedente de SpaceX se transferiría el mes que viene, mientras que la acción que él dará personalmente se transferiría en junio del próximo año.

No proporcionó más detalles sobre cómo funcionaría el programa.

"Recomiendo conservar sus acciones", dijo Musk, afirmando que SpaceX podría "valer aproximadamente un millón de veces la economía global actual" si "logra convertir la vida en multiplanetaria y aprovechar siquiera una millonésima parte de la energía del Sol".

Obviamente son objetivos increíblemente difíciles, pero existe un camino para lograrlos", añadió.

En octubre, Musk prometió que cada niño en Estados Unidos recibiría una acción de SpaceX, y agregó que sería "la primera de muchas".

Según datos de 2024 de la Oficina del Censo, en Estados Unidos hay alrededor de 73 millones de personas menores de 18 años.

El precio de cierre de una acción de SpaceX fue de 127,44 dólares el miércoles, lo que significa que el regalo de Musk tendría un valor total de 18.600 millones de dólares.

SpaceX debutó en bolsa en junio, recaudando unos 85.700 millones de dólares.

El megacohete Starship de la empresa de Musk alcanzó la órbita por primera vez en septiembre, un hito para la nave espacial que es clave en su ambición de colonizar Marte.

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