Émilie Konig es sin duda una de las figuras más emblemáticas de la yihad en Francia. Tras una conversión gradual, esta mujer bretona apareció por primera vez ante las cámaras haciendo apología de la yihad en 2012. Tenía solo 27 años y, por aquel entonces, ya portaba y promovía el uso del nicab. Al año siguiente partió a Siria para unirse al grupo terrorista Estado Islámico y participar en los combates.

Estados Unidos tardaría poco en incluirla en su lista negra y en llegar a ser una de las primeras mujeres incluidas en las listas internacionales de yihadistas más peligrosos.

En esta época también llegó su etiqueta como "icono" de la yihad debido a su intensa actividad propagandística a favor del ISIS en las redes sociales y a los llamados a atacar a políticos franceses. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia afirmó que Konig había inundado "masivamente" sus redes sociales con mensajes a favor del Estado Islámico.

Tras pasar más de cuatro años en campos kurdos, Francia repatrió a Emilie en 2022, y desde entonces permanece detenida. En el juicio, que comienza este jueves, se la acusa de conspiración terrorista por haberse unido al grupo Estado Islámico, haber participado en su intensa propaganda y reclutar personas. Émilie König, actualmente con 41 años, se enfrenta a una condena de 30 años, pero espera convencer al tribunal de su desvinculación.

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