RFI: Tras cruzar datos pirateados de la agencia rusa de estadísticas, los medios independientes Meduza y Mediazona estiman que más de 700.000 militares rusos han muerto en Ucrania desde febrero de 2022. El Kremlin se negó a comentar esa estimación este 25 de noviembre. Por su lado, el Ministerio ruso de Defensa no publica un balance oficial desde septiembre de 2022. ¿Son conscientes los rusos de la magnitud de estas pérdidas?

Los rusos que buscan saber cuánto ha perdido Rusia en esta guerra pueden encontrar esta información con relativa facilidad. Las cifras circulan en las redes sociales y son retomadas por canales de Telegram, aunque hay que ir a buscarlas. Pienso que hoy los rusos saben que hay muchos muertos en esta guerra. Muchos conocen a alguien que tiene un familiar que no regresó del frente. Muchos han visto lápidas en los cementerios.

Pero Rusia es un país inmenso que funciona un poco como un archipiélago, con pequeñas islas relativamente poco conectadas entre sí. A escala de una aldea o una pequeña ciudad, se puede tener una idea de cuántas víctimas ha habido. Sin embargo, creo que las personas no necesariamente relacionan lo que ven a su alrededor con la magnitud de las pérdidas a escala nacional. Y en los medios dentro de Rusia, hablar de estas pérdidas humanas es castigado por la ley.

RFI: Si esta cifra de 700.000 muertos llegará a ser conocida ampliamente Rusia, ¿no hay ninguna posibilidad de que provoque una conmoción en la opinión pública?

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Puede que sí haya una conmoción. Pero no creo que sea del tipo que vaya a derribar al régimen. A menudo se ha constatado que es una gota la que colma el vaso y que el impacto no proviene necesariamente de una cifra. A veces es una historia individual la que hace cambiar a la opinión pública, porque la gente se identifica con esas personas. Es muy difícil identificarse con 700.000 muertos. Es una cifra que parece a la vez increíble y abstracta.

Este balance supera ampliamente el de la guerra soviética en Afganistán o las guerras de Chechenia (1994-1996 y 1999-2009), que los rusos perciben como acontecimientos muy traumáticos. Pero diría que los rusos desean profundamente, en su inmensa mayoría, que esta guerra termine. Y muchos estarían dispuestos a aceptar la paz en cualquier condición, sin alcanzar todos los objetivos que Rusia afirma perseguir.

Hoy no hablaría de una población anestesiada, sino de una población paralizada ante el horror. Teme lo peor, teme que la situación empeore todavía más. Y creo que el horror de haber hecho esto a un país vecino, y todas estas muertes para nada, provoca esa reacción. Para mí, el silencio de los rusos se parece al estupor. A ese estupor en el que uno no quiere asumir la realidad porque resulta imposible de aceptar.

RFI: ¿Qué se oye en la televisión rusa sobre los soldados que mueren en Ucrania?

Concretamente, no se habla de los soldados rusos que mueren en Ucrania, salvo algunas historias heroicas que se destacan con fines propagandísticos. Pero revelar información sobre lo que ocurre en el frente está hoy penalmente castigado.

RFI: En las aldeas o pequeñas ciudades donde ha habido muchas muertes, ¿qué se dice entre vecinos o entre familias?

Hay cosas que se comentan dentro del círculo familiar. Cuando observamos las redes sociales donde se comunican los combatientes y sus familias, queda claro que existe toda una serie de problemas de los que la gente es consciente. Pero cuando se llega al espacio público, como una peluquería o una reunión de trabajo, los rusos hacen grandes esfuerzos por no hablar de la guerra y por relegarla lo más posible.

Por un lado, porque están convencidos de que no pueden cambiar nada, de que la guerra es un fenómeno que escapa completamente a su control, casi como un fenómeno natural, por ejemplo, una tormenta. Y por otro, porque expresar una posición, sea a favor o en contra de la guerra, solo puede traerles problemas. Por lo tanto, los rusos no son en absoluto ignorantes ni pasivos. Hacen enormes esfuerzos en su vida cotidiana para fingir que no ven la guerra.

RFI: Entonces muchos rusos saben que las pérdidas son muy elevadas. ¿Eso cambia su visión de la guerra?

Creo que no habría que ver a la población rusa como una población desinformada sobre la guerra y pensar que bastaría con revelarles la verdad para que, de repente, se les abrieran los ojos. Los rusos no tienen ilusiones sobre las dificultades que enfrenta su país en Ucrania, aunque creo que no miden plenamente la magnitud de las pérdidas.

Pero no confían más en sus medios que en los medios occidentales. Consideran que todos difunden propaganda y saben que las cosas van mal. Y el hecho de saberlo o de estar personalmente confrontados con cierta realidad de la guerra no cambia demasiado las cosas.

Mis colegas realizaron investigaciones en las regiones fronterizas con Ucrania, en particular en la región de Kursk, una parte de la cual estuvo ocupada durante un tiempo por el ejército ucraniano. Allí la población tiene una experiencia directa de la guerra, pero eso no significa que cambie su actitud hacia ella. [Los sociólogos del Public Sociology Laboratory constataron, entre otras cosas, que los habitantes entrevistados en Kursk hablaban sobre todo de las dificultades cotidianas más que en términos políticos].

RFI: Usted ha trabajado sobre las madres de soldados que lograron hacerse escuchar durante las guerras de Chechenia. Hoy, ¿todavía se escucha a las familias que toman la palabra?

Es una ilusión pensar que basta con hablar para ser escuchado por la sociedad. Muchas familias se han agrupado y se han dirigido a las autoridades para protestar contra la guerra, pero también contra la manera en que los soldados son utilizados en el frente. Diría que los rusos no son más pasivos hoy que en los años noventa, cuando existía una contestación de la guerra en Chechenia.

Entonces, ¿qué ha cambiado? En primer lugar, en aquella época los medios funcionaban libremente y podían difundir estas reivindicaciones. Los periodistas publicaban artículos que se distribuían ampliamente. Eso permitía a los rusos comprender que el problema iba más allá de su aldea o de la tragedia que había afectado a su familia.

Además, existía competencia política. Diputados u otras figuras políticas podían asumir estas reivindicaciones porque también respondían a sus intereses, incluidos los electorales. Lo que falta hoy no son rusos que protesten o estén descontentos. Lo que falta son infraestructuras. Eso es precisamente lo que el poder de Putin se ha dedicado a destruir: los medios libres y las estructuras de oposición, como los partidos políticos.

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