Dos meses después de las primeras revelaciones de Mediapart sobre escritos antisemitas de juventud atribuidos a Jordan Bardella, el sitio de investigación y el diario Le Monde publican este jueves nuevos elementos que indican que el presidente de Agrupación Nacional sería efectivamente el autor de esos comentarios fechados en 2013, algo que el interesado ha vuelto a "negar formalmente".

"Esas declaraciones no corresponden ni a mis ideas, ni a mis valores, ni a mis convicciones, ni ayer ni hoy", reaccionó Jordan Bardella en un comunicado, en el que denunció "una operación de persecución".

El partido de extrema derecha pensaba haber pasado página, a fuerza de desmentidos y contraofensivas judiciales. Pero las acusaciones de antisemitismo contra su joven líder vuelven hoy a cobrar fuerza a la luz de las informaciones reveladas por ambos medios.

Le Monde tuvo acceso a una conversación de Facebook, ya autenticada por Mediapart y obtenida por el diario a través de la misma fuente. Además, el periódico hizo certificar por un alguacil que el documento era "completo y no había sido alterado".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se trata, por tanto, de la misma base documental en la que ya aparecían, faltas de ortografía incluidas, afirmaciones como: "El judío debe dominar a los demás pueblos, aplastarlos y robarlos; un sionista es necesariamente judío, y profundamente".

Pero esta vez otros extractos vienen a agravar el caso. Entre ellos: "Son los sionistas quienes están al frente de los bancos. No es casualidad que el señor Attali esté a favor de un nuevo orden mundial con Jerusalén como capital, por ejemplo. Todo está relacionado".

O también: "Soy antisionista, es decir, a la vez contra el control del sionismo en Francia y contra las políticas internas y externas de Israel", describiendo aquí el sionismo como "el advenimiento del pueblo judío, su expansión en Israel y el odio hacia el pueblo árabe".

"Mentir a toda Francia"

Varios detalles permiten vincular esos comentarios con el actual presidente de Agrupación Nacional. Se trata de mensajes que hasta ahora no habían sido divulgados para proteger la identidad de la fuente de Mediapart (y ahora también de Le Monde), un antiguo compañero de instituto de Jordan Bardella, que aceptó la utilización de estos elementos para "no dejarle mentir a toda Francia".

Algunos intercambios se refieren, por ejemplo, a profesores que ambos tuvieron en la época en el colegio privado Jean-Baptiste de La Salle, en Saint-Denis. Otros mencionan su fecha de cumpleaños, el origen de sus padres o incluso su antigua participación en una asociación de apoyo al aprendizaje del francés para trabajadores extranjeros. Todos esos elementos coinciden con la biografía del joven, que entonces tenía 17 años.

Hasta la fecha, ya se han presentado dos denuncias contra Mediapart, una por difamación y otra por "falsificación y uso de documentos falsificados".

Según ambos medios, el presidente de Agrupación Nacional posee la clave de este asunto. En efecto, la cuenta de Facebook señalada está "desactivada", y Jordan Bardella dispondría todavía de una cuenta vinculada a una dirección de correo electrónico que utilizaba hace quince años, como había señalado anteriormente Libération.

Una prueba crucial al alcance de un clic. Sin embargo, el interesado sostiene que ya no tiene "acceso a (su) cuenta de Facebook" porque esta "ha sido eliminada".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más