Un tribunal de Donetsk, una ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania, condenó a 20 años de prisión a un colombiano acusado de haber combatido para el ejército de Kiev, según confirmó este jueves la Fiscalía rusa.

El hombre, identificado como Cristian Morales Mendoza, de 33 años, fue declarado culpable de actuar como "mercenario" y de "atentar contra la vida" de militares rusos, añadió la fiscalía, que precisó que había sido apresado en la región de Donetsk en octubre de 2025.

Leer tambiénUcrania: Colombianos y otros extranjeros combaten sin leyes y sin Estado

Según informes, los colombianos son buscados para participar en guerras por su experiencia militar en el conflicto armado interno. El frente ucraniano acumulaba en octubre de este año 162 colombianos fallecidos, mientras que el ruso 94.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Kiev sostiene que el enrolamiento de extranjeros a sus filas está amparado por la legalidad y Moscú ha negado tener vínculos con redes de reclutamiento para su guerra.

Leer tambiénLatinoamérica, fuente de reclutamientos engañosos de Rusia para ser "carne de cañón" en Ucrania

Varias ONGs han reportado no obstante que Rusia utiliza ofertas falsas de trabajo para reclutar a mercenarios latinoamericanos, llegados al país y forzados a combatir en el frente tras haberse desplazado convencidos de que iban a de realizar un trabajo distinto.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más