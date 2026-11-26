La economía argentina entra en recesión técnica, es decir, suma dos trimestres consecutivos de contracción, lo que pone a prueba las políticas económicas y el discurso del presidente Javier Milei.

Luis Lázaro, profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda, analiza el contexto de este informe y cuáles podrían ser las causas de esta recesión: La economía argentina desde hace dos años y un poco más trabaja con esto que se conoce como dos velocidades: Un sector de la producción ligada a la exportación de energía, de minerales, productos agrícolas marcha en una velocidad ascendente muy fuerte mientras todo el resto de la economía y las actividades que tienen que ver con la producción, con la industria, con el comercio, la ecuación se desploman absolutamente".

"¿Qué pasa? Que el sector de la economía que se mantiene en crecimiento. La novedad es que no ha llegado a compensar el crecimiento con la caída del resto de la actividad económica y con la parálisis. Que vivimos en varios meses", continúa.

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El ministro de Economía y otros altos funcionarios del Gobierno argentino rechazaron hablar de recesión técnica y buscaron minimizar la caída de la actividad económica. Sin embargo, ya empiezan a escucharse algunas voces disidentes dentro del propio Gobierno.

Así nos lo explica Germán Galarza, analista político argentino: "Hoy la primera voz disidente que tiene Javier Miliei dentro de su propio gobierno es Patricia Bullrich, su socia política. Viene de unas semanas, dos o tres semanas, de ser muy crítica, incluso exponiendo que hay que flexibilizar las medidas económicas porque la clase media la está pasando muy mal. Hay que tener empatía. Algunas de las palabras que no se escuchaban en el seno del gobierno nacional y que de repente las empieza a utilizar".

"Una Patricia Bullrich que supo ser ministra de seguridad de Javier Milei, socia política y jefa de la bancada del Senado de la Nación. Un rol importantísimo dentro del esquema de Gobierno de la Libertad Avanza. Hay quienes dicen, con información de la Casa Rosada, de que probablemente se esté poniendo el saco de candidata a vicepresidenta y por qué no, si mide bien, candidata a presidenta de La Libertad Avanza", concluye.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará en diciembre las cifras definitivas del PIB del tercer trimestre, que permitirán confirmar si Argentina entró en recesión técnica. La situación económica, tanto a nivel macro como micro, seguirá siendo un tema central en la próxima campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

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