El voto joven en España es más de derechas que nunca. Los últimos datos demoscópicos apuntan a un cambio sociopolítico en el que las personas de entre 18 y 29 años, es decir, los votantes menores de 30, se identifican más con discursos conservadores, aunque comparten algunas preocupaciones habitualmente asociadas a reivindicaciones de la izquierda.

"He evolucionado hacia una visión más liberal económicamente. Me ha decepcionado el PSOE y hemos visto lo que ha pasado los últimos cuatro años", explica uno de ellos a RFI. Otra joven nos cuenta que "sí que estoy a favor de una sanidad pública y en un tema bastante comprometido ahora: la inmigración".

El acceso a la vivienda es un problema para la juventud española: "El tema de la vivienda y que los jóvenes, pues, nos está costando mucho salir de casa; por lo que a mí me toca, es prioritario", explica otra votante.

Según las encuestas, la extrema derecha lidera en intención de voto en la franja de edad de entre 18 y 24 años. Aunque la derecha conservadora del Partido Popular ha recuperado algunos puntos en campaña electoral, muchos jóvenes aseguran que tomarán la papeleta de Vox, entre ellos los que votan por primera vez en su vida.

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Para algunos de ellos priman valores muy conservadores: "En mi caso sería Vox. Yo personalmente lo que más defiendo es la vida, entonces voy a votar a un partido que defienda la vida y no apoye el aborto ni la eutanasia".

En otras ocasiones, vuelve a surgir el tema económico: "Son muchas cosas en cuanto a economía que a mí me parecen muy necesarias y que nuestro gobierno no ha cumplido".

Más de 1.600.000 jóvenes votarán por primera vez en estas elecciones, pero también quienes, a pesar de haber podido hacerlo antes, no lo hicieron. Los sondeos apuntan a un repunte de casi 20 puntos entre los menores de 35, de aproximadamente un 36% a un 56%.

Algunos lo harán por castigo: "No me siento identificado con ningún partido realmente. Simplemente me siento forzado a votar para echar a los que están ahora mismo".

Veremos, por tanto, si estos comicios confirman este cambio de tendencia, que responde principalmente a un profundo descontento social y político.

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