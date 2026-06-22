Radar político: PRM define ruta interna, Gonzalo se fortalece en el PLD y Fuerza del Pueblo sale al territorio

El fin de semana dejó una intensa actividad política en los principales partidos del país. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) avanzó en su ruta interna para renovar autoridades y conocer reformas estatutarias; el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) combinó reorganización territorial con movimientos presidenciales, y la Fuerza del Pueblo reforzó su trabajo de crecimiento y afiliación en comunidades de Santo Domingo Norte.

Aunque las elecciones generales todavía están lejos, las actividades desarrolladas entre sábado y domingo confirmaron que las organizaciones políticas ya se mueven en clave de reestructuración, posicionamiento interno y preparación de liderazgos de cara al ciclo electoral de 2028.

PRM define calendario interno y mide fuerzas presidenciales

El PRM concentró buena parte de la atención política del fin de semana con la reunión de su Comité Nacional, en la que fueron aprobadas varias decisiones vinculadas a la vida interna de la organización oficialista.

El partido decidió escoger sus nuevas autoridades mediante una convención de delegados, prevista para el 2 de agosto, como parte del proceso de renovación de sus estructuras.

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También aprobó la convocatoria de la XXIII Convención Nacional Extraordinaria, pautada para el 5 de julio, con el propósito de conocer la reforma estatutaria, así como la apertura formal de la XXIV Convención Nacional Ordinaria, programada para el 7 de julio.

La proclamación de las nuevas autoridades quedó fijada para el 5 de septiembre, en un proceso que llevará el nombre de Orlando Jorge Mera, dirigente histórico del PRM y exministro de Medio Ambiente, asesinado en 2022.

Abinader llama a procesar diferencias dentro del partido

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader llamó a la dirigencia perremeísta a tratar los temas internos dentro de los organismos partidarios y evitar que las diferencias se ventilen fuera de los canales institucionales.

Luis Abinader, presidente de la República Dominicana.

El mensaje se produjo en un momento clave para el PRM, que además de administrar el Gobierno debe ordenar su estructura interna y contener las tensiones propias de una organización con varias figuras posicionadas en el radar presidencial.

La reunión permitió al oficialismo proyectar institucionalidad y disciplina partidaria, pero también dejó señales claras de que la competencia temprana por el liderazgo de 2028 comienza a sentirse dentro de la organización.

David Collado acapara atención en reunión del PRM

Uno de los momentos más comentados del encuentro perremeísta fue la recepción al ministro de Turismo, David Collado, quien fue recibido por parte de la dirigencia con consignas de apoyo.

El gesto fue interpretado como una muestra del posicionamiento interno que mantiene Collado dentro del partido oficialista, donde su nombre figura entre los posibles aspirantes presidenciales para 2028.

En la actividad también estuvieron presentes la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, otra figura mencionada en los escenarios futuros del PRM, y el expresidente Hipólito Mejía, referente histórico de la corriente política que dio origen al partido.

La presencia de estas figuras convirtió la reunión en algo más que un encuentro administrativo: también fue una fotografía del momento interno que vive el oficialismo, entre renovación institucional y señales de competencia por el liderazgo futuro.

PLD combina reorganización territorial y movimientos presidenciales

El PLD también tuvo un fin de semana de alta actividad política, con acciones dirigidas tanto al fortalecimiento territorial como al reacomodo de sus liderazgos internos.

En Baní, provincia Peravia, el partido realizó una asamblea encabezada por el expresidente Danilo Medina y el secretario general peledeísta, Johnny Pujols, como parte del proceso de reorganización y fortalecimiento de sus estructuras provinciales y municipales.

La actividad incluyó la juramentación de nuevos miembros, en su mayoría jóvenes y nuevos votantes, como parte del esfuerzo del PLD por ampliar su base política y reconectar con sectores que se incorporan por primera vez al padrón electoral.

Durante el encuentro, Danilo Medina cuestionó la situación económica del país, criticó el gasto corriente del Gobierno y advirtió sobre el impacto que tendría una eventual reforma fiscal en el costo de vida de la población.

El expresidente también abordó temas como la inseguridad, la falta de oportunidades y el deseo de muchos dominicanos de emigrar, puntos que el PLD procura colocar en el centro de su discurso opositor.

Charlie Mariotti se suma al proyecto de Gonzalo Castillo

El movimiento más relevante del fin de semana dentro del PLD fue el respaldo de Charlie Mariotti al proyecto presidencial de Gonzalo Castillo.

Mariotti anunció que desistía de sus aspiraciones presidenciales para apoyar a Castillo, en un acto político que buscó proyectar unidad, acumulación de fuerzas y definición temprana dentro del peledeísmo.

“Entendí plenamente que tenía que declinar y desistir de mi legítima aspiración presidencial para apoyar una real posibilidad de retorno al poder en la persona de Gonzalo Castillo”, expresó Mariotti.

El respaldo incluyó una estructura política compuesta por miembros del Comité Central, regidores, alcaldes, diputados, exlegisladores y dirigentes de distintos niveles del PLD.

En el mismo escenario, Gonzalo Castillo afirmó que está listo para buscar nuevamente la Presidencia de la República y trabajar por el retorno del PLD al poder.

“Estoy listo. Estoy listo para servir, listo para trabajar y listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana”, dijo Castillo.

El exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial peledeísta centró parte de su discurso en temas como seguridad ciudadana, economía, migración irregular, narcotráfico y defensa de los valores familiares.

PLD intenta recomponer maquinaria y liderazgo

Las actividades del PLD durante el fin de semana muestran una estrategia en dos direcciones: reorganización territorial, encabezada por Danilo Medina y Johnny Pujols, y consolidación de proyectos presidenciales dentro de la organización.

El respaldo de Mariotti a Gonzalo Castillo puede leerse como un intento de acelerar la concentración de fuerzas alrededor de una candidatura con vocación de competir por el liderazgo interno del partido.

Después de haber perdido terreno electoral en los últimos procesos, el PLD intenta reconstruir maquinaria, discurso y conexión territorial, mientras procura recuperar el papel de principal fuerza opositora frente al PRM.

Fuerza del Pueblo despliega jornada de crecimiento en varias demarcaciones

La Fuerza del Pueblo también activó sus estructuras durante el fin de semana, con jornadas de crecimiento, afiliación y contacto directo en distintas demarcaciones del país, como parte de su estrategia de expansión territorial de cara al próximo ciclo electoral.

Aunque una de las actividades más visibles se desarrolló en Santo Domingo Norte, la organización también promovió acciones en otros puntos, incluyendo estructuras de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Puerto Plata, donde dirigentes y militantes participaron en jornadas orientadas a sumar nuevos miembros y fortalecer la presencia del partido en las comunidades.

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En Santo Domingo Norte, los trabajos se realizaron de manera simultánea en sectores como Vista Bella de Villa Mella Norte, Jacagua de Guaricano y Los Cerros de Sabana Perdida Norte, con recorridos casa por casa y encuentros comunitarios.

La jornada en esa demarcación estuvo encabezada por dirigentes municipales de la organización, entre ellos Pablo Olmo, Miguel Florentino, José Fortunato, Jenny Aquino, Erasmo Brito, el regidor Alfredo Enrique “Chein”, Juan Francisco Peguero, Danaide Ortiz y Valerín Valdez, junto a otros cuadros políticos y militantes.

La FP apuesta por la calle y la afiliación

A diferencia del PRM y el PLD, cuyas actividades del fin de semana estuvieron más concentradas en reuniones formales, asambleas internas y respaldos presidenciales, la Fuerza del Pueblo proyectó una agenda más territorial.

Su estrategia se centró en contacto directo con residentes, captación de nuevos afiliados y activación de estructuras locales, una línea de trabajo que el partido ha venido impulsando como parte de su proceso nacional de crecimiento y reorganización.

La organización liderada por Leonel Fernández busca fortalecer su base desde los barrios, municipios y provincias, con el objetivo de convertir simpatías políticas en estructura electoral efectiva para los próximos procesos.

Trabajo simultáneo en varias plazas

Las actividades del fin de semana muestran que la Fuerza del Pueblo no concentró su esfuerzo en un solo escenario, sino que mantuvo presencia simultánea en varias plazas políticas.

En el Gran Santo Domingo, las jornadas en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste apuntan a reforzar la organización en una zona clave por su peso electoral. En el caso de Puerto Plata, la activación de estructuras forma parte del esfuerzo de expansión que la FP viene desarrollando en provincias estratégicas del norte del país.

Con estas jornadas, la Fuerza del Pueblo procura sostener una presencia territorial constante, ampliar su padrón interno y mantener movilizada a su militancia, mientras el partido se proyecta como una de las principales fuerzas opositoras rumbo al 2028.

Tres partidos, tres estrategias

El fin de semana dejó claras las prioridades inmediatas de los principales partidos políticos del país.

El PRM busca ordenar su calendario interno, renovar autoridades, reformar estatutos y administrar las primeras señales de competencia entre figuras presidenciables.

El PLD intenta recomponer su maquinaria política, captar nuevos votantes, reorganizar estructuras territoriales y reagrupar dirigentes alrededor de proyectos presidenciales, con Gonzalo Castillo recibiendo un respaldo interno relevante.

La Fuerza del Pueblo, por su parte, continúa apostando por crecimiento territorial, afiliación y presencia comunitaria, una línea de trabajo orientada a fortalecer su base antes de que el calendario electoral entre en una fase más intensa.

El 2028 empieza a moverse

Aunque todavía no hay campaña presidencial formal, las actividades políticas del fin de semana confirman que el tablero dominicano ya empezó a mirar hacia 2028.

En el oficialismo, la renovación de autoridades será clave para ordenar el poder interno del PRM después de dos períodos consecutivos en el Gobierno.

En la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo compiten por consolidarse como principal alternativa frente al partido gobernante, aunque con estrategias distintas: el PLD desde la reconstrucción de su estructura tradicional y la definición de liderazgos internos; la FP desde la expansión territorial y la capitalización del liderazgo de Leonel Fernández.

El fin de semana político dejó claro que cada organización se mueve a su ritmo, pero con un mismo telón de fondo: la preparación temprana para la próxima gran disputa electoral.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más