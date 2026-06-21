"Lo más importante es mantener la unidad del partido", subrayó el presidente Luis Abinader este domingo en la reunión del Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que aprobó el calendario y la modalidad para escoger las nuevas autoridades de la organización política.

"Los problemas nuestros los discutimos internamente", añadió al invitar a que las tensiones por la escogencia de las nuevas autoridades y luego del candidato presidencial no trascienda más allá de la tolda partidista ni que promuevan divisiones.

El objetivo principal del PRM, dijo, es servir a la democracia nacional, “abrir nuevos caminos y devolverle la esperanza a un pueblo que quería cambios profundos”.

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“Nosotros no nacimos para administrar una estructura, no nacimos para repartir posiciones, no nacimos para defender privilegios; nacimos para empezar los grandes cambios de la República Dominicana”, enfatizó.

El encuentro, celebrado en medio de las expectativas por la sucesión interna y la carrera hacia la candidatura presidencial de 2028, concluyó con la decisión de que la renovación de la dirección partidaria se realice mediante una Convención de Delegados.

Como parte del cronograma aprobado, el Comité Nacional fijó para el 5 de julio la celebración de la XXIII Convención Nacional Extraordinaria, en la que será conocida una propuesta de reforma estatutaria.

Asimismo, dispuso la apertura formal del proceso convencional el 7 de julio y estableció para el 2 de agosto la celebración de la XXIV Convención Nacional Ordinaria, donde serán elegidos el presidente, los vicepresidentes, el secretario general y los subsecretarios generales del partido.

La proclamación de las nuevas autoridades quedó pautada para el 5 de septiembre durante una Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados.

Los primeros signos de la competencia interna

Aunque la dirigencia del PRM insistió en la necesidad de preservar la cohesión partidaria, la actividad dejó ver las primeras expresiones públicas de respaldo a figuras que son señaladas como potenciales aspirantes presidenciales.

La jornada transcurría con normalidad hasta la llegada del ministro de Turismo, David Collado, cuando parte de los asistentes se puso de pie y comenzó a corear "Llegó David", en una muestra de apoyo electoral al funcionario.

Minutos después, un grupo más reducido respondió con la consigna "¡Ella, eh!", interpretada como una referencia a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Los cánticos se produjeron en presencia de ambos dirigentes y del expresidente Hipólito Mejía, reflejando las corrientes que empiezan a tomar forma dentro del oficialismo.

Aunque el proceso aprobado está orientado a la renovación de las estructuras partidarias, la jornada dejó claro que el PRM comienza a entrar en una nueva etapa política, marcada por el posicionamiento de sus principales figuras de cara a la definición de la candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

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