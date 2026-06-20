Francisco Javier García, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó ante la Asociación de Dueños de Supermercados Dominicanos de Nueva York su propuesta de gobierno para el período 2028-2032, la que incluye la creación de un Fondo de Garantía para las Inversiones de la Diáspora Dominicana, con un monto inicial de RD$20,000 millones.

La propuesta, que García califica como una respuesta a una "deuda histórica" del Estado con quienes emigraron por razones económicas, busca resolver uno de los que el peledeísta identifica entre los principales obstáculos que enfrentan los dominicanos en el exterior: la imposibilidad de acceder a préstamos bancarios en el país por no tener ingresos formales registrados localmente.

Un fondo de garantía, no una transferencia directa

El mecanismo que plantea García no implica entregar dinero directamente a los miembros de la diáspora, sino constituir un respaldo estatal ante los bancos.

Según explicó el exministro de Turismo, cualquier dominicano residente en el exterior que desee establecer un negocio en el país podría solicitar un préstamo. Esto, con el Estado actuando como garante a través del fondo.

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"Como es un fondo de garantía, no es para entregarle a la diáspora ese dinero, es para que cualquier dominicano residente en el exterior que quiera establecer un negocio en el país pueda tomar un préstamo y el Gobierno presente la garantía de ese fondo", precisó García.

Al tratarse de un préstamo con retorno asegurado, agregó, se negociaría con los bancos una tasa preferencial.

El político peledeísta indicó que, de llegar a la presidencia el 16 de agosto de 2028, gestionaría para que en el presupuesto nacional de 2029 se consigne una partida equivalente al 3% de las remesas anuales que recibe el país.

Aunque reconoció que RD$20,000 millones puede parecer una cifra elevada, argumentó que "para lo que aporta la diáspora, es prácticamente nada".

Las remesas, el nuevo azúcar de la economía dominicana

Remesas

El trasfondo de la propuesta es el peso creciente de las remesas en la economía nacional. García lo resumió con una comparación histórica: "Las remesas son hoy lo que era el azúcar hace 60 años para la República Dominicana, son la columna vertebral de la economía; sin esas remesas que llegan al país, nosotros posiblemente hubiésemos colapsado".

Según el BCRD, entre enero y mayo de 2026 el país recibió US$5,170.1 millones en remesas, un crecimiento interanual de 5.4%. Solo en mayo ingresaron US$1,090.2 millones, cifra récord para ese mes. El 3% de ese flujo anual proyectado superaría con creces los RD$20,000 millones propuestos.

Un diagnóstico crítico del gobierno actual

Antes de presentar su propuesta para la diáspora, García aprovechó el encuentro con los empresarios para trazar un diagnóstico adverso de la situación nacional bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Citó retrocesos en energía, salud, educación, suministro de agua potable y protección del medio ambiente como "serias trabas que obstaculizan el desarrollo nacional".

El dirigente peledeísta, miembro del Comité Político de su partido, afirmó que cuenta con respaldo mayoritario dentro del PLD y reiteró su confianza en obtener la candidatura presidencial.

"Más del 90 por ciento en todos los condados y también en Europa; usted está hablando con el candidato presidencial del PLD para el 2028″, declaró días antes ante periodistas en la misma ciudad.

La diáspora como capital político y económico

La gira de García por Nueva York —donde también juramentó su equipo de campaña en la ciudad— refleja la importancia estratégica que los partidos dominicanos asignan a la comunidad en el exterior, tanto como fuente de financiamiento político como electorado influyente en las primarias.

Su propuesta apunta a un segmento que, según él mismo reconoció, "quiere regresar a su país manteniendo la calidad de vida que disfruta en las naciones donde vive", pero que encuentra en las condiciones económicas, sociales y políticas actuales un freno para concretar esa aspiración.

El reto para García, sin embargo, va más allá de convencer a la diáspora: primero deberá imponerse en las internas del PLD, un partido que aún procesa su recomposición tras las derrotas electorales de los últimos años y sus salpicaduras por casos judiciales de corrupción.

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