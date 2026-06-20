La Fuerza del Pueblo en Santiago reiteró públicamente su oposición a la metodología y al procedimiento utilizado por el Ministerio de Energía y Minas para promover o autorizar incursiones, exploraciones y licencias de exploración en la Cordillera Septentrional.

Mediante un comunicado público fechado el 19 de junio de 2026, la organización política sostuvo que cualquier iniciativa vinculada a recursos naturales y territorios ambientalmente sensibles debe estar precedida por un verdadero proceso de consenso social, transparencia, publicidad institucional y participación informada de las comunidades potencialmente afectadas.

La entidad afirmó que los proyectos relacionados con estos territorios deben sustentarse en información pública clara, diálogo responsable con las comunidades, estudios conocidos por la ciudadanía y respeto pleno a los derechos de propietarios, productores y residentes.

Denuncian presunta violación al derecho de propiedad

En el documento, la Fuerza del Pueblo en Santiago también condenó lo que definió como la forma “frecuentemente inconsulta” en que, según la organización, se ha vulnerado el derecho de propiedad de residentes en la Cordillera Septentrional.

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El partido denunció que empresas vinculadas a estas actividades habrían realizado labores exploratorias en propiedades privadas sin el consentimiento de sus dueños.

La organización sostuvo que este tipo de actuaciones genera preocupación en comunidades de la zona, por tratarse de territorios sensibles desde el punto de vista ambiental, productivo y social.

Aclaran postura oficial del partido

La Fuerza del Pueblo aclaró, además, que la posición oficial de la organización en Santiago es fijada exclusivamente por la Dirección Provincial y la Dirección Municipal del partido.

En ese sentido, precisó que cualquier participación individual de algún militante o dirigente, a título personal y en ejercicio de su derecho al trabajo, en proyectos vinculados a estas actividades, no compromete, representa, modifica ni influye en la posición pública y oficial de la organización.

El comunicado está firmado por Demóstenes Martínez, presidente provincial de la Fuerza del Pueblo en Santiago, y Hamlet Otáñez, presidente municipal del partido en esa demarcación.

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