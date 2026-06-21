El Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobó de manera unánime que su vigésima cuarta convención lleve el nombre de Orlando Jorge Mera, en un emotivo reconocimiento a quien fuera una de las figuras más valoradas de la organización.

La decisión fue adoptada durante la reunión ordinaria del Comité Nacional y recibió el respaldo de los presentes en medio de una prolongada ovación; se toma dos días después de que legisladores busquen colocar su nombre a la Autopista Circunvalación Norte.

La efusividad y el entusiasmo que marcaron el momento de la aprobación reflejaron el profundo cariño que los perremeístas continúan profesando hacia el fallecido dirigente.

Asimismo, constituyeron una muestra del respeto y la admiración hacia un hombre recordado por su integridad, calidad humana, vocación de servicio y compromiso con los principios democráticos, valores que dejaron una huella imborrable dentro y fuera de su partido.

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La decisión se tomó en la reunión ordinaria, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader y otros dirigentes políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la que se discutieron importantes temas internos del partido y se fijaron las fechas de la convención de esa organización política.

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