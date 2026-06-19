El exdiputado Orlando Jorge Villegas agradeció este jueves a la Cámara de Diputados por aprobar, en primera y segunda lectura, el proyecto de ley que designa con el nombre de su abuelo, el expresidente Salvador Jorge Blanco, la avenida Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros.

A través de sus redes sociales, el exlegislador expresó palabras de reconocimiento al diputado proponente, Luis Castillo Ogando, por impulsar la iniciativa.

“En particular, quiero reconocer al diputado proponente, Luis Castillo Ogando, por tener la iniciativa de dicho proyecto, que demuestra una admiración y respeto hacia la figura de un gran hombre de nuestro país, que el tiempo se ha encargado de darle su dimensión histórica”, escribió Jorge Villegas.

Asimismo, extendió su agradecimiento al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por las palabras de reconocimiento al legado y la trayectoria de Jorge Blanco, así como a los demás legisladores que intervinieron durante la sesión para destacar la figura del exmandatario.

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Exdiputado Orlando Jorge Villegas junto a su padre, Orlando Jorge Mera, y su abuelo, el expresidente Salvador Jorge Blanco.

También agradeció a los diputados que votaron favorablemente por la iniciativa, la cual ahora deberá continuar el trámite legislativo correspondiente.

Trayectoria de Salvador Jorge Blanco

Salvador Jorge Blanco fue abogado, escritor y político dominicano. Se desempeñó como procurador general de la República, senador y presidente de la República Dominicana durante el período 1982-1986.

Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República Dominicana.

Nació en Santiago de los Caballeros el 5 de julio de 1926 y falleció en Santo Domingo el 26 de diciembre de 2010.

Su carrera política inició en 1963 como miembro de la Unión Cívica Nacional. Posteriormente pasó a formar parte del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, organización con la que alcanzó primero la senaduría por el Distrito Nacional y luego la Presidencia de la República.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más