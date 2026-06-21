El Partido Revolucionario Moderno, PRM, aprobó de manera unánime que su XXIV Convención Nacional lleve el nombre de Orlando Jorge Mera, en reconocimiento a quien fuera una de las figuras más valoradas de esa organización política.

La decisión fue adoptada durante la reunión ordinaria del Comité Nacional del partido y recibió el respaldo de los presentes, quienes acogieron la propuesta en medio de una prolongada ovación.

El momento estuvo marcado por la emotividad, la efusividad y el entusiasmo de la dirigencia perremeísta, como muestra del profundo cariño que la militancia continúa profesando hacia el fallecido dirigente.

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Reconocimiento a su legado político y humano

Con esta decisión, el PRM rinde homenaje a la memoria de Orlando Jorge Mera, recordado por su integridad, calidad humana, vocación de servicio y compromiso con los principios democráticos.

La organización destacó que esos valores dejaron una huella significativa dentro y fuera del partido, convirtiéndolo en un referente de respeto, diálogo y ejercicio responsable de la política.

Jorge Mera, quien también se desempeñó como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue una de las voces más reconocidas del PRM y mantuvo una amplia trayectoria pública vinculada a la vida institucional, la defensa de la democracia y el fortalecimiento partidario.

La designación de la convención con su nombre constituye, según dirigentes de la organización, una forma de mantener vivo su legado y reconocer su aporte a la construcción del partido y al servicio público nacional.

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