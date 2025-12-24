Estados Unidos y Ucrania han llegado a un consenso sobre varios temas críticos para poner fin a la invasión rusa de casi cuatro años. Sin embargo, siguen sin resolverse cuestiones sensibles en torno al control territorial en el corazón industrial del este de Ucrania, así como la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, según lo expuesto este miércoles por el presidente Volodímir Zelenski.

A continuación, las claves de la propuesta de 20 puntos:

1. Se reafirmará la soberanía de Ucrania. Declaramos que Ucrania es un Estado soberano, y todos los signatarios del acuerdo lo confirman con sus firmas.

2. Este punto contemplará un acuerdo de no agresión completo e incuestionable entre Rusia y Ucrania. Se especifica que, para mantener la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de monitoreo para supervisar la línea de contacto mediante monitoreo espacial no tripulado, garantizar la notificación temprana de violaciones y resolver conflictos.

3. Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad.

4.Sobre el Ejército ucraniano

Ucrania mantendrá sus Fuerzas Armadas con su dotación actual de 800.000 efectivos. El borrador anterior de Estados Unidos exigía que Ucrania redujera el tamaño de sus fuerzas.

5. Estados Unidos, la OTAN y los países europeos brindarán a Ucrania garantías de seguridad que reflejan el Artículo 5, la cláusula de defensa mutua del tratado fundacional de la OTAN.

6. Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos necesarios para la ratificación, incluida la ratificación por una abrumadora mayoría de votos en la Duma Estatal.

7. Membresía a la Unión Europea

Ucrania se convertirá en miembro de la UE en una fecha específicamente definida. Ucrania también recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo.

8. Ucrania recibirá un sólido paquete de desarrollo global, que se definirá en un acuerdo independiente sobre inversión y prosperidad futura.

9. Se establecerán varios fondos para abordar la recuperación económica, la reconstrucción de zonas y regiones afectadas y cuestiones humanitarias. El objetivo será movilizar 800.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a alcanzar su máximo potencial.

10. Ucrania acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Zelenski afirmó que la postura de Estados Unidos era que, si Washington otorgaba acceso de libre comercio a Ucrania, pretendía ofrecer condiciones similares a Rusia.

11. Ucrania confirmará que seguirá siendo un Estado no nuclear, de conformidad con el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares.

12. Sobre la central nuclear de Zaporizhia

Zelenski afirmó que aún no se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre la central nuclear más grande de Europa, ubicada cerca de la línea del frente en territorio ahora controlado por las fuerzas rusas.

El mandatario ucraniano sostuvo que la propuesta de Washington consiste en que la planta sea operada conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y Rusia, cada uno con participaciones iguales en una empresa conjunta, con los estadounidenses actuando como administradores principales.

Pero la propuesta de Kiev señala que la planta sea operada por una empresa conjunta al 50% que involucraría únicamente a Estados Unidos y Ucrania, de modo que Kiev reciba la mitad de la energía producida y Estados Unidos asigne independientemente la otra mitad.

13. Ucrania y Rusia se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia hacia las diferentes culturas y eliminen el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14. Territorio:

El mandatario ucraniano afirmó que este es el punto más complejo y que aún no se ha resuelto. Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas del territorio que aún controla en la región oriental de Donetsk. Kiev pide que cesen los combates en las líneas de batalla actuales. Washington ha propuesto zonas desmilitarizadas y una zona económica libre en la parte de la región de Donetsk que Ucrania controla.

15. Tras alcanzar un acuerdo sobre los futuros acuerdos territoriales, tanto Rusia como Ucrania se comprometen a no modificar dichos pactos por la fuerza.

16. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales. Se firmará un acuerdo marítimo independiente y un acuerdo de acceso que regule la libertad de navegación y transporte. El cordón litoral de Kinburn, a lo largo de la desembocadura del Dniéper, será desmilitarizado.

17. Se establecerá un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes:

a. Todos los prisioneros de guerra restantes serán intercambiados según el principio de "Todos por Todos".

b. Todos los detenidos y rehenes civiles serán devueltos, incluidos los niños.

c. Se adoptarán medidas para abordar el sufrimiento de las víctimas.

18. Ucrania debe celebrar elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

19. Este acuerdo será jurídicamente vinculante. Su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz, presidido por el presidente Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos formarán parte de este mecanismo. Se aplicarán sanciones en caso de incumplimiento.

20. Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, entrará en vigor de inmediato un alto el fuego total.

Con Reuters y AP

