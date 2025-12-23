Lo esencial:
- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que están preparados varios borradores sobre un posible acuerdo para terminar la guerra rusa, incluidas las garantías de seguridad a Kiev.
- Más de 600 drones y decenas de misiles fueron lanzados contra el sector energético de Ucrania durante la noche, denunció la primera ministra ucraniana.
- Kiev reporta al menos tres muertos, entre ellos un niño de cuatro años, tras nueva ola de ataques rusos.
- Las defensas aéreas ucranianas se activaron y la población fue obligada a refugiarse tras un nuevo ataque aéreo ruso contra Kiev.
-
De manera preventiva, las Fuerzas Armadas de Polonia desplegaron aviones propios y aliados en su espacio aéreo tras ataques rusos cerca de la frontera ucraniana.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 23 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:
Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
