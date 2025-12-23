Lo esencial:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que están preparados varios borradores sobre un posible acuerdo para terminar la guerra rusa, incluidas las garantías de seguridad a Kiev.

Más de 600 drones y decenas de misiles fueron lanzados contra el sector energético de Ucrania durante la noche, denunció la primera ministra ucraniana.

durante la noche, denunció la primera ministra ucraniana. Kiev reporta al menos tres muertos, entre ellos un niño de cuatro años, tras nueva ola de ataques rusos.

tras nueva ola de ataques rusos. Las defensas aéreas ucranianas se activaron y la población fue obligada a refugiarse tras un nuevo ataque aéreo ruso contra Kiev.

De manera preventiva, las Fuerzas Armadas de Polonia desplegaron aviones propios y aliados en su espacio aéreo tras ataques rusos cerca de la frontera ucraniana.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 23 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

