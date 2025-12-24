Lo esencial: 

  • Dos policías rusos murieron a causa de una explosión en Kiev junto a un vehículo oficial, ubicado cerca al lugar donde un alto mando militar ruso fue asesinado esta semana también por una bomba.
  • Kiev se atribuyó la responsabilidad de ese atentado, según un reporte de la prensa local, que cita a los servicios de Inteligencia de Defensa de Ucrania.
  • Los servicios secretos ucranianos señalaron que los dos policías rusos combatieron en Ucrania y que torturaron a prisioneros de guerra de Kiev.
  • El presidente Volodímir Zelenski reveló la propuesta de 20 puntos que discute con EE. UU. para terminar la invasión rusa, que Vladimir Putin ordenó hace casi cuatro años.

A continuación, las principales noticias en torno a la invasión de Rusia a Ucrania, este miércoles 24 de diciembre: 

